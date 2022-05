Propuesta laboral: conoce a los protagonistas de la serie y cuáles son sus doramas más famosos

La serie surcoreana “Propuesta Laboral” cautivó a miles de usuarios de Netflix. Perú fue uno de los países que mantuvo al dorama en los primeros puestos de popularidad luego de su lanzamiento el pasado 4 de abril. A la fecha tiene una gran cantidad de seguidores y aquí te mostramos más detalles sobre los protagonistas de este material audiovisual.

“Propuesta Laboral” ha sido inspirada en el webtoon ‘The Office Blind Date’, que es una comedia de enredos con personajes que no tienen mucho que ver con la realidad. Dirigida por Park Sun-ho y protagonizada por los actores Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu, y Seol In-ah.

SINOPSIS

Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta de matrimonio.

Cuenta con 12 capítulos que duran alrededor de 60 minutos cada uno. La dirección estuvo a cargo de Park Seon-ho y el guion fue de Bo-Hee Hong y Hae Hwa. El género de este dorama es romance, comedia y drama.

ACTORES DE PROPUESTA LABORAL

- Ahn Hyo-Seop es Kang Tae Mu: Se trata de un actor y cantante que tiene dobre nacionalidad surcoreana y canadiense. Realizó estudios de Negocios Internacionales en la Universidad de Kookmin y ha actuado en varios doramas. Por ejemplo, en “Lovers of the red sky” interpretó a un joven astrólogo que perdió la vista, pero que es capaz de leer las estrellas.

Ahn Hyo-seop. (Foto: Captura Instagram @imhyoseop)

- Seol In-ah es Jin Young Seo: Es una actriz, modelo y presentadora de televisión surcoreana. Ha trabajado en series como Strong Woman Do Bong-soon (2017) y School (2017)

- Kim Se-Jeong es Shin Ha Ri: Es cantante, actriz, bailarina y modelo que estuvo presente en K-pop Star 2 y también actuó en el dorama School 2017.

- Kim Min-Kyu es Cha Sung Hoon: Modelo y actor con trayectoria. Ha actuado en las series I Can See Your Voice (2017), Love Me Actually (2019) y en las siguientes películas: The Battle of Jangsari (2019) y Whisper (2018).

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Hasta el momento no se ha confirmado la continuidad de una segunda temporada por parte de Netflix, a pesar de que la historia haya dejado varias interrogantes al final.

“La gente a mi alrededor sigue diciéndome cómo explotó esto en Netflix. Me quedé anonadado. Muchos fanáticos globales comentan mis publicaciones de Instagram y muestran su apoyo. Siempre estoy muy agradecido”, dijo el creador Park Seon-ho al Hollywood Reporter sobre el éxito del drama.

Recordemos que en capítulo 11, Ha - ri no pudo contarle sobre su romance al abuelo de Tae, quien sufre un accidente. Este lo amaneza con mandarlo lejos y poner a prueba su amor. El caos es ocasionado por la expareja del amigo de Ha - ri, quien es víctima de chismes y rumores siendo blanco de la ira del abuelo del presidente. Todo parece ir de mal en peor, pero Tae se escapa del hospital y habla con su abuelo sobre aquello que siente por su amada.

(Netflix)

En el último capítulo vemos cómo Young - seo y el asistente, crean su propia empresa para fortalecer su amor. Por otro lado, la pareja de Ha - ri y Tae - moo sufren un fuerte desenlace, debido a que corren rumores de que el presidente de la empresa es infiel y es por eso que Shin Ha - ri va a buscarlo, pero recibe una sorpresa. El CEO de la empresa regresa de viaje y le pide matrimonio.

