ITZY,l historia, integrantes, debut, fanbom y más datos del grupo k-pop de moda

ITZY: historia del grupo K-pop, quiénes son sus integrantes, cuándo debutaron y más. (Foto: Captura)

Las bandas del rubro del k-pop han conquistado el escenario musical en todos los continentes. Itzy, un grupo conformado por 5 mujeres, es una de las más populares y ya cuentan con un ejército de fans en cada parte del mundo.

Se trata de un grupo femenino de pop coreano creado por JYP Entertaiment en 2019. Es un grupo rookie muy popular al igual que IZ*ONE, LOONA y G-IDLE.

HISTORIA DE ITZY

Fue en el año 2019 que hicieron su debut. Un 12 de febrero, su sencillo It’z Different, acaparó la escena musical con el tema “Dalla Dalla”. En julio de ese mismo año, lanzaron It’z ICY. No había música nueva hasta que sorprendieron a todos los fanáticos con IT’z ME, su segundo mini-álbum lanzado en marzo de 2020.

Hay que recordar que tras sus primeros lanzamientos en el año 2019, ITZY se volvió tendencia en plataformas digitales de Corea del Sur como Naver, Gaon y Gennie, pero eso no quedó ahí, ya que tuvo un gran eco en medio extranjeros. De hecho, el debut del ITZY fue considerado el mejor debut femenino de 2019. La presentación de la banda superó todas las expectativas, llegando a dejar atrás a varios grupos del género con años de trayectoria.

Entre sus logros más destacados está el haber posicionado su álbum “Guess Who” en el puesto #148 en la lista de Billboard 200 y recibir el certificado Platino en Gaon por vender más de 250.000 unidades.

Otro de los álbumes que destacó fue “Crazy in Love”, el cual debutó en el puesto #11 en la lista de Billboard 200.

SIGNIFICADO DE ITZY Y MIDZY

Según el fandom de este aclamado grupo de k-pop, el nombre de la banda significa que las chicas tienen todo lo que quieres. El hangul del nombre también significa “tener” en coreano.

Por otro lado, el nombre que el fandom tomó es Midzy, pero ¿cuál es su significado? Se trata de una conjugación de palabras coreanas que es mid-ji, la que significa confiar/creer. Entonces el significado para las fans es que Itzy confía/cree en MIDZY y esa es la razón por la que fue escogido.

Members of South Korean girl band ITZY pose on the red carpet during the annual MAMA Awards at Nagoya Dome in Nagoya, Japan, December 4, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

INTEGRANTES DE ITZY

Son cinco las integrantes de este grupo y a continuación te mostramos algunos datos sobre cada una.

- Hwang Ye-ji, líder, rapera, vocalista y bailarina. Nació el 26 de mayo del 2000 y su color favorito es el negro. Mide 1.70 y pesa 46 kg.

- Lia, vocalista y bailarina. Nació el 21 de julio del 2000 en Bucheon, Gyeonggi, Corea del Sur. Mide 1.62 metros y sus apodos son Honey Lia, Cinnamon Lia, Liana Grande. Dentro de sus hobbies está el escuchar música e ir de compras.

- Shin Ryu-jin es rapera, vocalista y bailarina. Nació el 17 de abril del 2001 en Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur. Mide 1.64 metros y sus instrumentos favoritos son la guitarra y el ukelele. Pertenece a la religión cristiana protestante.

- Chae Ryeong es vocalista, rapera y bailarina. Vino al mundo un 5 de junio del 2001 en la ciudad de Yongin-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur. Mide 1.68 metros y su instrumento favorito es la guitarra.

- Shin Yu-na, es maknae, vocalista, rapera y bailarina. Su fecha de nacimiento es el 09 de diciembre del 2003. Mide 1.70 metros y sus pasatiempos favoritos son visitar restaurantes, caminar e ir de compras.

A lo largo de su vida ha ganado premios deportivos y además es una de las actrices que formó parte del videoclip Love Yourself Highlight Reel de BTS acompañando a Jung Kook.

SEGUIR LEYENDO