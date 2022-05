MONSTA X: quiénes son sus miembros y cuáles son sus canciones más famosas. (Foto: Instagram/@official_monstax)

Monsta X, liderada por Shownu, es uno de los grupos más conocidos en la industria musical, sobre todo en el género del k-pop. Está conformado por 6 varones y cuenta con una gran cantidad de fans en todo el mundo. El nombre de su grupo de fans es Monbebe.

Si bien, al inicio se trató de un septeto, Wonho decidió retirarse en el 2019 por razones personales, aunque en un inicio se corrió el rumor de que la razón era por una deuda; sin embargo, esta historia ya es parte del pasado.

SIGNIFICADO DE MONSTA X

El nombre de la banda es muy llamativo y cuenta con un significado especial.

Según el fandom, la palabra monsta proviene de dos palabras unidas. La primera es “Mon”, que significa “Mí” en francés, y la segunda es “Sta”, la cual es el diminutivo de star, es decir, estrella en español. En el caso de la “X”, el significado es “existencia”. Entonces el nombre del sexteto haría referencia a que el grupo es una estrella existente.

Las y los fanáticos y seguidores de la banda son conocidos como “Monbebe”. Este nombre se eligió porque al unir las palabras “Mon” y “Bebé”, tenemos como significado la frase “Mi bebé”. Según el fandom Monsta X vería a Monbebe como sus bebés.

INTEGRANTES DE MONSTA X

A continuación te mostraremos el nombre de cada integrante y algunos datos que debes conocer.

- Lee Min-hyuk, conocido como Minhyuk, nació el 3 de noviembre de 1994 y este año cumplirá 28 años. Mide 1.79 metros y nació en Gwangju, Corea del Sur.

Minhyuk. (Foto: Captura)

- Son Hyun-woo, conocido como Shownu, nació el 18 de junio de 1992 y este año cumplirá 30 años. Mide 1.81 metros y es el líder de la banda.

(Foto: Instagram/@shownuayo)

- Im Chang-kyun, conocido como I.M, nació el 26 de enero de 1996. Mide 1.75 metros y es rapero, bailarín y maknae.

I.M (Foto: Captura)

- Chae Hyung-won, conocido como Hyungwon, nació el 15 de enero de 1994. Mide 1.83 y es vocalista y bailarín de la banda.

Hyungwon. (Foto: Captura)

- Yoo Ki-hyun, conocido como Kihyun, nació el 22 de noviembre de 1993. Mide 1.74 metros y nació en Goyang, Gyeonggi-do, Corea del Sur.

Kihyun. (Foto: Captura)

- Lee Joo-heon, conocido como Joohoney, nació el 6 de octubre de 1994. Mide 1.77 y es rapero, vocalista y bailarín. Es de Daegu, Corea del Sur.

Joohoney. (foto: Captura)

MÁS DATOS SOBRE MONSTA X

La banda coreana hizo su debut el 14 de mayo de 2015 con la canción “Trespass” bajo la guía y derecho de la empresa Starship Entertainment.

Con el pasar del tiempo se consolidó como uno de los grupos más populares e importantes del género k-pop, haciendo una gira mundial donde se codearon con artistas reconocidos como Cardi B., Shawn Mendez, entre otros.

CANCIONES MÁS CONOCIDAS

Cuentan con varias canciones que han roto récords en diversas plataformas. Cuentan con millones de vistas en YouTube y en algunos casos lograron obtener el puesto 5 en los Billboard.

1. Hero:

Esta canción reunió una mezcla de sonidos y estilos, creando una pegajosa melodía. Esto pudo ser comprobado con las más de 127 millones de vistas que tiene en YouTube. De hecho, es el videoclip más visto que tienen dentro de su canal.

2. Dramarama:

Fue lanzada hace 4 años y en la actualidad cuenta con más de 53 millones de vistas en YouTube. El ritmo y estilo intenso es una de las características de Monsta X.

3. Shoot Out:

‘Shoot Out’ tiene un estilo musical del tipo heavy metal, pero la sinergia entre un baile del tipo hip-hop es lo que termina haciendo distinta y especial esta canción.

En la actualidad ha sumado 69 millones de vistas desde su lanzamiento en el año 2018.

4. Love Killa:

En la actualidad el clip borde los 51 millones de vistas y su lanzamiento se dio en noviembre del 2020.

Otras de las canciones conocidas de este grupo son: “Who Do u Love?”, “Middle of the Night” y “You Can´t Hold my Heart”. Todas ellas forman parte de su disco “All About Luv”, el cual fue lanzado en el 2020.

Un dato relevante es que las últimas tres canciones los colocaron en el puesto 5 de la lista Billboard 200.

SEGUIR LEYENDO