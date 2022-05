Hospital Rebagliati: Hombre hospitalizado de 72 años murió al caer a un ducto en extrañas circunstancias

Foto captura ATV

En extrañas circunstancias un hombre identificado como Lodisio Villegas Arco, perdió la vida estando internado en el hospital Edgardo Rebagliati en Lima, según denunciaron sus hijas, el paciente se venía recuperando de una septicemia y estaba hospitalizado en el piso seis.

De un momento a otro cuando fueron a visitarlo, se dan con la sorpresa que el adulto mayor no se hallaba en su habitación y al preguntarle a las enfermeras, aseguraron que no lo vieron. Sin embargo, tras varias horas de buscarlo, encontraron a su padre muerto en un ducto del hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Según Rosana Villegas, una de las hijas de la víctima, una enfermera del hospital la llamó temprano el pasado domingo para preguntarle si su padre estaba en casa pues había desaparecido de su habitación.

“‘Me pregunta: ¿señora su papá está ahí, en casa?’ Yo dije: que cómo mi papá va a estar acá, está internado. ‘Me dice: lo que pasa es que a su papá no lo encontramos, está perdido. No sé, de repente habrá querido irse a su casa’. Le dije que mi papá no tenía ni un sol y me dice: ‘o de repente se ha ido a comprar una galletita. Y le digo que a mi papá no le hemos dejado ninguna platita”, contó a ATV.

Al no contar con el apoyo del personal del hospital, la familia decidió buscarlo por su propia cuenta. Al recorrer los pasillos del nosocomio, encontraron una de sus pantuflas cerca a un ducto, por lo que se mostraron alertas. Al revisar ese lugar, encontraron al hombre dentro de él , ya sin vida.

“Bajaron al primer piso. Al costado de la pared hay una puerta pequeña será de 50 centímetros. Dice la enfermera que (esta puerta) estaba entreabierta y se le dio la ocurrencia de abrir y ahí encontraron la pantufla de mi papá”, comentó Villegas.

“No sé qué le pasó a mi papá, pero cuando entré había una puerta chiquita era aproximadamente 70 cm no tenía chapa, no tenía candado, solo estaba abierta con una manija. Al parecer mi papá entró y se cayó. Mi papá está muerto, desfigurado, todo su rostro está quemado por el vapor de este ducto. Mi papá estaba bien, se estaba recuperando, estaba comiendo solo, estaba hablando, hacia sus chistes. No puede ser que por ellos ahora mi papá esté muerto cómo es posible que los enfermeros ni la seguridad lo hayan visto. No hay ninguna señalización que diga zona de peligro”, agregó.

Por otro lado, la hija del hombre fallecido, aseguró que personal del hospital no dejó que la policía ingresara para que los ayude a buscar a su padre.

“Al principio no nos dejaron entrar no dejaban que la policía ingresará pero ante la insistencia no dejaron pasar, es ahí cuando los policías ingresaron y en el ducto estaba mi padre. Pasó mucho tiempo para que llegaran los bomberos y los rescatistas para sacar el cuerpo de mi padre. Si esto hubiera sido rápido quizás lo hubiéramos encontrado con vida”, expresó la hija.

ESSALUD SE PRONUNCIA

EsSalud emitió un comunicado donde expresaron sus condolencias a la familia de Villegas, quien se encontraba hospitalizado por múltiples diagnósticos desde el 17 de abril.

“Esta tarde, durante la ronda de atención del servicio de enfermería, el personal se percató de la ausencia del paciente, situación que informó a seguridad para la búsqueda respectiva y se dio aviso a la Policía”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, la entidad precisó que los “hechos son materia de investigación por la autoridad competente y el hospital está brindando todas las facilidades del caso”.

