Reacción de María del Carmen Alva con periodistas en los exteriores del Congreso deja hilarantes memes

María del Carmen Alva provocó decenas de memes.

El Congreso de la República, la mañana de hoy, fue escenario de un plantón de periodistas, quienes exigían que se les vuelva a permitir el acceso a las instalaciones del Palacio Legislativo para poder relatar a la ciudadanía todas las incidencias que se viven en el día a día entre los parlamentarios.

Mientras los representantes de la prensa peruana se encontraban protestando para lograr el tan ansiado reingreso al hemiciclo, llegó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien pasó apresuradamente sin responder preguntas al estar resguardada por un gran cordón de seguridad.

Antes de ingresar, se detuvo un momento para responderle al periodista de Canal N, Jimmy Chinchay. Fue en esa entrevista que Alva llamó mentirosos a la prensa que exigían una respuesta del Parlamento al no poder ingresar a las sesiones del Pleno.

“Yo ya les he dicho, he anunciado el 3 de mayo que se está acondicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ver ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema”, señaló antes de ingresar al Parlamento.

Estas declaraciones fueron grabadas en vídeo por Chinchay, en donde se le ve a la congresista de Acción Popular ofuscada y alterada, lo que provocó que los usuarios de las redes sociales recreen hilarantes memes.

MEMES DE MARIÁ DEL CARMEN ALVA

Memes de María del Carmen Alva. Fuente: Redes Sociales.

