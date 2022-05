La historia detrás del ‘escape’ de Hugo Sotil de Barcelona para jugar por Perú en la Copa América 1975

Hugo Sotil fue la principal figura de aquel título peruano de la Copa América 1975. | Foto: Twitter

El fútbol peruano vivió uno de sus momentos cumbre entre 1969 y 1985. Esto a través de diversos éxitos de la selección peruana, que tenía a grandes figuras como Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas, César Cueto, Hugo Sotil, entre otros ‘cracks’. En ese lapso de tiempo, el ‘Cholo’ logró ser partícipe de la final de la Copa América de 1975 que terminaría alzando, aunque con una historia previa que te contaremos a continuación.

Para empezar, es preciso mencionar quién fue Hugo Sotil y cómo fueron sus inicios. Hugo Alejandro Sotil Yerén nació el 18 de mayo de 1949 en la ciudad de Ica, aunque desde niño llegó con su familia a la capital peruana, Lima. Su barrio fue La Victoria, en donde empezó a dar sus primeros golpes al balón. De hecho, participó en varias ediciones del Mundialito del Porvenir, un destacado torneo callejero que se realiza de forma anual y donde salieron varios grandes jugadores como algunos de los mencionados en el primer párrafo. Fue ahí donde mostró sus primeros dotes y una gran habilidad para eludir rivales con facilidad.

INICIOS EN MUNICIPAL

A los 18 años, pasó a las filas del Deportivo Municipal, club con el que jugó en la Segunda División en 1968 y, gracias a su aporte, lo llevó a la Primera División. El Estadio San Martín de Porres se llenaba cada semana y las entradas tenían un enorme valor para ver el espectáculo que ofrecía este sensacional jugador.

En ese momento, el técnico de la selección peruana era el brasileño Didí, que sacó campeón a su país en los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. A pesar de la explosión del ‘Cholo’, no lo convocó hasta que subió a Primera y lo integró al equipo de todos.

Hugo Sotil con la camiseta del Deportivo Municipal. | Foto: Difusión

PRESENCIA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Gracias a su destacado rendimiento en la ‘Academia’, fue convocado a la selección peruana que participaría en el Mundial de México 1970 luego de una histórica clasificación tras dejar fuera a Argentina mediante un empate 2-2 en La Bombonera con el doblete de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez. En este campeonato, la ‘bicolor’ quedó segunda en la fase de grupos por detrás de Alemania Federal. Sin embargo, cayó en octavos de final al toparse con el ‘Scratch’ de Pelé por un marcador de 4-2.

A pesar de esta eliminación con el elenco que a la posteridad sería campeón del mundo, Perú empezó a cautivar a los fanáticos de otros países por su buen juego, grandes conexiones y futbolistas que, en esa época, era unos adelantados por su potencia física y depurada técnica. Esto provocó que equipos como el Bayern Múnich de Gerd Muller o el Benfica de Eusebio lleguen a Lima para jugar partidos amistosos ante Alianza Lima, Deportivo Municipal y Universitario de Deportes. Justamente, Sotil asistió por partida doble ante los ‘bávaros’ en los goles de Cubillas.

FICHAJE POR EL BARCELONA

Ese nivel notable cautivó la atención del Barcelona de España, aunque aquí hay una anécdota necesaria de mencionar. El entrenador holandés, Rinus Michels, junto al dirigente José María Minguella, vinieron a Lima con la intención de ver al ‘Nene’ Cubillas, quien ya era una figura consolidada a nivel internacional. El partido fue un Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, justo el equipo donde jugaba el ‘Cholo’. De hecho, ambos destacaron, aunque este último sorprendió en mayor medida a Minguella, por lo que apostaron por su contratación en 1973, convirtiéndose así en el primer sudamericano en portar la ‘10′ del equipo.

En el cuadro ‘catalán’, Sotil coincidió con el mítico Johan Cruyff, quien ya era una leyenda viva en el panorama mundial y con quien mantuvo una química que fue más allá de los terrenos de juego. No por algo, el peruano le puso a su hijo el nombre de Johan, en honor a su amigo neerlandés. En la 1973/1974, consiguieron alzarse con LaLiga española. Esa misma temporada, se recuerda la apabullante goleada que le propinaron al Real Madrid por 5-0 en el estadio Santiago Bernabéu. El futbolista nacional convirtió la quinta conquista a través de un cabezazo luego de un centro preciso de Cruyff.

Hugo Sotil y Johan Cruyff en su etapa en el Barcelona de España. | Foto: EFE / Archivo

COPA AMÉRICA 1975

Un año más tarde, se desarrolló la Copa América, la cual no tuvo una sede fija y los partidos se jugaron en las diversas ciudades de los países participantes. El cuadro dirigido por Marcos Calderón no llegaba con la etiqueta de favorito, pero sí contaba con un plantel con figuras consagradas como Héctor Chumpitaz, César Cueto, Gerónimo Barbadillo, Oblitas, el mismo Cubillas, entre otras.

Hugo fue citado, pero existen dos versiones sobre el asunto: la primera es que la institución ‘blaugrana’ no le dio permiso. Esto habría provocado que Sotil, ante su amor a la patria, dejara la concentración del equipo y partiera rumbo a Caracas (sede del tercer duelo de la final). “Era la oportunidad de jugarme un título por mi país. Cogí un avión a Madrid para después viajar a Caracas y jugar la final. No lo pensé dos veces”, expresó tiempo después. Por el contrario, la segunda teoría obedecía más bien a una autorización especial por parte de su club para incorporarse solo a la final, ya que en ese momento su nacionalización española estaba en trámite. Manuel González, dirigente de la institución española, lo habría acompañado en su viaje a Venezuela.

Lo cierto es que el combinado nacional había superado la fase de grupos (culminó primero con 7 puntos, dejando fuera a Chile y Bolivia). En semifinales se enfrentó a Brasil, con la que empató por un 3-3. Finalmente, un sorteo le otorgó el pase a la final.

No quería perderse para nada esa etapa decisiva ante Colombia. Ahora, también aprovechó que la escuadra ‘azulgrana’ tenía descanso esa semana en su liga para llevar a cabo esta locura. Sin embargo, el mismo Sotil confesó años después, que lo hizo para demostrar a los peruanos que sí sentía la camiseta pese a su nacionalización española. “Yo ya me había nacionalizado español y la gente decía que era antipatriota, no quiere venir a jugar por su país. Mi madre me había dicho que le querían quemar la casa”, señaló.

En el primer compromiso, Colombia se impuso 1-0 en el Campín de Bogotá, pero en la vuelta, el marcador fue 2-0 a favor de los peruanos, lo cual causó que se fueran a un tercer encuentro al no valer los goles de visita.

Para el crucial partido que se jugó en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Sotil fue titular y no demoró en poner su sello en el marcador: convirtió su gol a los 25 minutos luego de aprovechar un disparo de Teófilo Cubillas que chocó en un defensa ‘cafetero’ y el rebote lo tomó Hugo, quien con un fuerte derechazo decretó el único gol del encuentro.

El 'Cholo' fue el principal artífice para la obtención de la segunda Copa América tras la edición de 1939. | Video: Michel André

Fue un día de ensueño para el habilidoso delantero. Su esposa iba a dar a luz, pero sacrificó este momento para darle una alegría a la hinchada peruana y así celebrar su segundo título de Copa América tras el éxito de 1939.

REGRESO A BARCELONA

Al día siguiente del compromiso y la breve celebración, Sotil regresó a España junto a Manuel González. Según contó el mismo Hugo en una entrevista para el diario Trome, partiendo de la idea de que fue un escape, se reunió con los dirigentes del Barcelona y le dijeron lo siguiente: “Lo que usted ha hecho ameritaría una sanción, pero a la vez demuestra todo lo que ama a su tierra, es digno de admirar. Tiene dos días libres para que esté junto a su esposa, su hijo y pase por tesorería, que tiene un incentivo económico para que disfrute”.

Su estadía en el cuadro catalán duraría hasta mediados de 1977, para luego fichar por Alianza Lima por una temporada y media, equipo con el que salió campeón nacional dos veces (1977 y 1978). Después pudo clasificar nuevamente al Mundial de Argentina 1978 hasta que terminó su carrera profesional en 1986 jugando para Deportivo Junín. En total, jugó 62 partidos para la ‘bicolor’ en los que anotó 18 goles, pero ese recuerdo de la Copa América perdurará por siempre en los corazones de los peruanos.

Celebración de la selección peruana tras el título de la Copa América 1975. Hugo Sotil ubicado debajo del trofeo. | Foto: RPP

