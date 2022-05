Niña que fue víctima del ‘Monstruo de Chiclayo’ aún no recibe ayuda psicológica que le prometieron

Madre de la niña secuestrada y abusada en Chiclayo detalla que su hija tiene problemas para dormir. | VIDEO: RPP

La madre de la pequeña de tres años, secuestrada y abusada en Chiclayo conversó esta mañana con RPP Noticias y declaró que hasta ahora su hija no recibe la ayuda psicológica prometida por el Ejecutivo.

La madre contó que su hija está teniendo problemas para dormir y temen que los efectos del trauma la vayan a afectar más a futuro. Se recuerda que este es un caso que movilizó a todo el país, en indignación con el crimen cometido.

La pequeña estuvo 15 horas hasta que fue encontrada por oficiales de la Policía. La pequeña de 3 años de edad permanecía en un estado de shock traumático, luego que un hombre de 48 años la llevara secuestrada hasta una vivienda, la torturara y abusara sexualmente de ella.

Juan Antonio Enríquez García, fue llamado el ‘Monstruo de Chiclayo’ y tras una intensa búsqueda de la PNP fue capturado y a punto de ser linchado por los enardecidos vecinos que salieron a las calles a pedir justicia por la inocente criatura.

Ahora, la madre de la víctima, que prefirió no dar su nombre, detalló que la única atención que ha recibido es del Centro de Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero no ha recibido la ayuda en salud y salud mental prometida por el gobierno del presidente Pedro Castillo.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich viajaron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada, el 15 de abril. | Foto: Andina

Esta es una denuncia de hace varias semanas. El pasado 18 de abril, el padre de la menor se enlazó con ‘América Hoy’ indicando que, a pesar de que han llegado a su hogar autoridades prometiéndole ayuda psicológica, hasta el momento ni la menor ni los padres han sido atendidos por un personal de salud mental. Además, el padre relató que están recibiendo ayuda humanitaria de las personas, pero él ya quisiera volver a laborar; pero el miedo a que le suceda algo a su hija no se lo permite.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel le prometió al hombre que la producción le dará la mano. Asimismo, le aseguró que la psicoterapeuta del programa, Lizbeth Cueva, irá a atenderlos.

“Nosotros sí vamos a mandar (psicóloga). América Hoy sí va estar ahí. Lizbeth Cueva está viajando. Efectivamente, es que muchas veces hay promesas, te voy a ayudar, cuenta con nosotros y nadie llega”, le aseguró la conductora de América Hoy.

Sin embargo, hasta la fecha se desconoce si el programa se acercó a la vivienda de los progenitores de la niña.

América Hoy se contacta con padre de niña víctima de abuso y promete ayuda psicológica para la menor. Lizbeth Cueva viajará hasta Chiclayo. (Video: América TV)

PADRE DE LA MENOR HACE PEDIDO A PEDRO CASTILLO

Se recuerda que el presidente Pedro Castillo estuvo en la mañana del viernes 15 de abril en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, donde expresó su solidaridad con los padres de la menor, que fue víctima del ‘Monstruo de Chiclayo’. Los progenitores de la afectada comentaron que habían conversado con el jefe de Estado por un espacio de 5 minutos.

“Nos vino a dar su apoyo y nos dijo que iba a acelerar los trámites legales para que esa persona pague lo que se merece. Ha sido algo muy corto (el diálogo), pero nos aconsejó”, contó a RPP Noticias el padre de familia.

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, también se apersonó al nosocomio para ofrecer apoyo psicológico y legal a la familia en coordinación con otros sectores del Estado. El progenitor de la menor pidió a los representantes del Ejecutivo que no solo quede en palabras, sino en hechos.

“Que cumplan con lo que están diciendo y que no sea solamente un mes o dos meses porque esto es un trámite largo. Que no me abandonen de acá a uno o dos meses, sino que cumplan con sus palabras. Que el Congreso de una vez cambie las leyes para que a ninguna niña vuelva a pasar lo que me pasó a mi bebé”, dijo.

