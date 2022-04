“Es un dolor tan grande que nadie va a curar”, el desgarrador lamento de los padres de la pequeña atacada por el ‘Monstruo de Chiclayo’

Desgarrador testimonio de los padres de la niña atacada sexualemnte en Chiclayo | VIDEO: América Tv

Los padres de la pequeña de tres años atacada sexualmente por el ‘Monstruo de Chiclayo’ realizaron un enlace con ‘América Hoy’ donde dieron un desgarrador testimonio sobre la situación en la que viven desde que este sujeto se cruzó en sus vidas. La madre de la menor se quebró e indicó que lo sucedido con su hija “es un dolor tan grande que nadie va a curar. Lo que le hicieron a mi niña es tan doloroso que a veces no puedo más” y exigieron celeridad a la justicia peruana para que puedan condenar a este hombre y así tener una vida tranquila y en paz.

“Quiero agradecer todo el apoyo que nos estan brindando y estar pendientes de mi niña. Pido a todas las madres que han pasado por este proceso doloroso, como yo, que si desaparece su niño no se quede sentada, que busque ayuda, que mueva cielo y tierra hasta que pueda encontrar a su pequeño. Así como yo hice hasta encontrar a mi niña”, dijo la joven madre con la voz quebrada.

“Es un dolor tan grande que nadie va a curar, lo que le hicieron a mi niña es tan doloroso que a veces no puedo más. Yo lo que quiero es que la sentencia ya se de para tranquilidad de mi familia. Nosotros no vivimos tranquilos, vivimos preocupados y eso no nos ayuda para llevar el proceso con nuestra niña. Estamos angustiados, de miedo. Ya tienen pruebas suficientes, porque nosotros queremos mejorar, queremos paz y continuar con nuestras vidas”, recalcó.

Sostuvo ante las cámaras del programa de Ethel Pozo que viven angustiados, con mucho miedo y encerrados día y noche porque hasta no saber que el ‘Monstruo de Chiclayo’ no saldrá de la cárcel no podrán superar este doloroso proceso.

Madre de niña atacada por el 'Monstruo de Chiclayo' da su testimonio

Dijo además que no han recibido amenazas de ningún tipo, pero el miedo que ha dejado en ellos ha hecho que no quieran salir a la calle. “Ya hay pruebas suficientes para que lo puedan sentenciar y así tener nuestra paz mental y tranquilidad. Mi niña quiere su paz y levantarse como nosotros, porque esta angustia nos está matando en vida”.

“Así como hay muchos niños que lamentablemente investigan y como uno es humilde nos dejan de lado. Hay muchos casos que quedan impune, yo quiero justicia para todos ellos”, reveló.

Por su parte, el padre de la menor pidió que los sigan apoyando para que este juicio sea lo más rápido posible y “poder seguir trabajando y mi esposa también para salir adelante como siempre lo hemos hecho”.

“Les suplico para que me apoyen y que el juicio salga lo más rápido posible para que se haga justicia para mi hija”, indicó.

SEGUIR LEYENDO