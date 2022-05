Corte de Luz en Lima y Callao hoy 10 de mayo: distritos, zonas y horarios | Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy martes 10 de mayo. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

MARTES 10-05-2022

LIMA CERCADO 01:00 – 02:00

JR CUZCO CDRA 6, 9, JR AYACUCHO CDRA 7. LIMA CERCADO 02:30 – 03:30 JR ANDAHUAYLAS CDRA 6, JR CUZCO CDRA 6, JR PUNO CDRA 2, PSJE MESA REDONDA CDRA 6, 9

LIMA CERCADO 04:00 – 05:00

JR ANDAHUAYLAS CDRA 7, 9, 10, JR CUZCO CDRA 7, JR PUNO CDRA 6, PSJE MESA REDONDA CDRA 9, 10, PSJE PRIVADO 1064

LIMA CERCADO 05:30 – 06:30

JR HUANTA CDRA 11, 12, JR LETICIA CDRA 4, 9, 10, JR PARURO CDRA 12, JR PUNO CDRA 9, PSJE LA CONFIANZA CDRA 9, PSJE PRIVADO CDRA 9.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA 10, 11, 12, AV SAENS PEÑA CDRA 7, 8, 14, CA COLON CDRA 7, 8, CA VILLAR CDRA 1, 2, 7, JR ARICA CDRA 1, 2, JR CUSCO CDRA 1, 2811, JR MONTEZUMA CDRA 9, 10. MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 12:00 JR TOMAS RAMSEY CDRA 7, CA COMANDANTE GUSTAVO JIMENEZ CDRA 4, JR MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1. INTERNAL

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

H.U ALTOS DE CARABAYLLO 2 CALLE 1 MZ G, I, J, L, M, N, P.

SAN MARTIN DE PORRES 09:30 – 11:00

JR LEGARDA CDRA 9, AV 10 DE JUNIO CDRA 9, JR MACARA CDRA 3, PSJE SAN JOSE CDRA 1, JR ALBERTO ABERD CDRA 6, PSJE SAN JOSE CDRA 1, 2, JR ALBERTO ABERD CDRA 6.

SAN MARTIN DE PORRES 09:30 – 17:30

AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 82, 83, 85, URB PRO INDUSTRIAL MZ. H, I. CALLAO 10:00 – 11:30 CA LSO FERROLES CDRA 188 URB SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA.

CALLAO 12:30 – 14:00

HABLIT. URB.PARA USO INDUST. CAPRI MZ A LT.4

SAN MARTIN DE PORRES 15:00 – 16:30

AV PERU CDRA 4, 18, AV CANADA CDRA 3, 4, 5, 17, 18, JR RIO BRANCO CDRA 17, 18, JR FILADELFIA CDRA 18

CALLAO 15:30 – 17:00

AV CORONEL NESTOR GAMBETA CDRA 47, URB INDUSTRIAL SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA MZ A, B. HUAURA 08:00 – 17:00 AV. EL MILAGRO 595, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

