Reniec se pronuncia tras fallas en el Sistema nacional de conductores

Luego de reportarse inconvenientes con el funcionamiento del Sistema nacional de conductores, dos entidades públicas emitieron comunicados intentando librarse de toda responsabilidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló al Registro nacional de identificación y estado civil (Reniec) como el responsable de los problemas reportados la mañana de hoy en el Touring y Automóvil Club del Perú.

Cientes de conductores tuvieron que esperar durante mucho tiempo a ser atendidos en la sede del Centro de exámenes touring y automóvil club del Perú en Conchán, supuestamente, debido a las fallas en el sistema antes mencionado. Según el MTC esto habría sucedido por los trabajos que viene realizando la Reniec en su plataforma, la misma que afectaría al servicio de validación de huella viva en línea. “Esta situación no permite el flujo regular del proceso de obtención y revalidación de licencias de conducir”, dijo el Ministerio.

“Estamos desde temprano hoy día. Nos dicen que hay una falla en el sistema de las huellas del Reniec donde no se puede culminar el proceso. Entonces, ha habido gente que está desde las cinco de la mañana, ha dado el examen, y nada. Nosotros hemos llegado hoy y nos dicen que no hay sistema. Dicen que no pueden validar las huellas. Nos dicen que es el Reniec que no tiene el sistema correcto”, narró un chofer afectado.

Aquellos que fueron víctimas de los inconvenientes serán atendidos el lunes 9 de mayo. Sus citas serán reprogramadas y se priorizará a aquellos cuyos exámenes médicos y licencias estén por vencer.

“Entendemos el malestar que esta situación causa en los postulantes; sin embargo, la misma escapa completamente a nuestro control y no permite que efectuemos las evaluaciones programadas, razón por la cual nos vemos obligados a reprogramarlas”, señaló el MTC.

RESPUESTA DE RENIEC

El Registro nacional de identificación y estado civil (Reniec) rápidamente indicó que lo señalado por el Ministerio de Transportes no se ajustaba con la realidad. La entidad indicó “el inconveniente presentado con el funcionamiento del Sistema nacional de conductores del MTC, no tiene relación con el cambio de plataforma tecnológica del Reniec”, tal como fue dicho el ministerio y el Touring.

La entidad añadió que la migración de su plataforma tecnológica no solo busca mejorar los servicios de identificación que brinda a la ciudadanía, sino que, en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales, permite dar mayor seguridad a la información de los ciudadanos peruanos.

Reniec recalcó que su nueva plataforma tecnológica “ha permitido depurar y detectar que, personas y empresas terceras hacen uso de los usuarios y claves de acceso, que por convenio se proporcionó al MTC para acceder al servicio de verificación biométrica, el mismo que alimenta a su Sistema nacional de conductores”. Sobre esta denuncia, se indicó que se ha solicitado la relación de personas a quienes se les brindó acceso al servicio. “Con ello, Reniec verificará si pertenecen al MTC o no y procederá a deshabilitarlos, en virtud del incumplimiento del convenio y en protección de los datos de todos los peruanos”, se lee en el comunicado difundido.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha respondido ante lo difundido por el Reniec. La última publicación hecha sobre el tema fue el comunicado mencionado que se realizó al promediar las cuatro de la tarde del sábado 7 de mayo.

