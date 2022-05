Aldo Miyashiro eliminó todas sus fotos al lado de Érika Villalobos en su Instagram

Aldo Miyashiro borró todo rastro de Érika Villalobos en su Instagram. (Foto: Composición Infobae)

¿Se acabó su matrimonio? Hace unas semanas Aldo Miyashiro fue ampayado siéndole infiel a Érika Villalobos con Fiorella Retiz. Tras la difusión de las imágenes en Magaly Tv: La firme, el conductor de televisión decidió salir al frente y le pidió disculpas públicas a su aún esposa.

En esa ocasión, el popular ‘Chino’ dio a conocer que su relación con la actriz se encontraba quebrada debido a sus acciones, pero que intentaría recuperar su confianza y sanar la herida que le provocó con este escándalo que fue durante días portadas de diferentes medios.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika, porque traicioné su confianza (…) seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y solo quiero pedir perdón ”, manifestó.

Desde aquel día Aldo Miyashiro no ha vuelto a aparecer públicamente, pero sí lo ha hecho Érika Villalobos, aunque no se ha pronunciado al respecto, solo envió un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en los últimos días.

Ahora, el programa Amor y Fuego se dio con la sorpresa de que Aldo Miyashiro tomó la decisión de eliminar todas las fotos que tenía al lado de su aún esposa en Instagram. Debido a su radical decisión, muchos han empezado a especular que probablemente su matrimonio ha quedado irremediablemente roto.

Por su parte, Rodrigo González indicó que le sorprende mucho saber que el conductor de La Banda del Chino sea el primer en borrar todo rastro de su aún esposa, pues él es quien cometió la falta al engañarla con otra mujer. “ No vemos a Érika por ninguna parte (…) No está, no está ”, señaló.

<b>EL ÚLTIMO COMENTARIO DE ÉRIKA VILLALOBOS</b>

Aunque Aldo Miyashiro y Érika Villalobos no se mostraban muy afectuosos en las redes sociales, la actriz le hacía saber al conductor de televisión que era importante para ella.

En una publicación en el que el también productor de televisión agradecía los saludos que recibió por su cumpleaños número 46, su aún esposa aprovechó para comentarle que lo extrañaba mucho.

Esa habría sido la última vez que ellos interactuaron en las redes sociales, pues meses más tarde un ampay de Magaly Medina acabaría con su matrimonio, el cual todo hace indicar que terminará en un divorcio.

El conductor de televisión tomó la decisión de eliminar todas las fotos que tenía al lado de Érika Villalobos en su cuenta de Instagram.

<b>ÉRIKA VILLALOBOS QUISO AMPAYARLO EN EL PASADO</b>

Durante una entrevista con Andrea Llosa en el 2019, la actriz de teatro confesó que ya había intentado “pescar” a su esposo siéndole infiel, pero nunca pudo hacerlo porque siempre lo encontraba con sus amigos. Sus sospecharon iniciaron porque él salía frecuentemente de madrugada debido a que sufría de insomnio.

“Al principio salía con sus amigos, eso es difícil de entender. Una se imagina lo peor siempre, cuando alguien sale en la noche y regresa en la madrugada (Andrea: está con otra) es lo primero que piensas, pero después ya me acostumbré y entendí . Todas las veces que yo lo quise pescar, estaba con sus amigos”, manifestó.

