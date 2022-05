María del Carmen Alva justificó condecoración de exmilitar vinculado a Montesinos: “También ha sido un héroe”

María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, justificó la condecoración que el Parlamento realizó a Roberto Huamán Azcurra, exmilitar vinculado a Vladimiro Montesinos, en el homenaje que se realizó en el marco del XV aniversario del operativo Chavín de Huántar.

La parlamentaria dijo que el reconocimiento lo organizó la Comisión de Defensa, a cargo del Congresista, José Williams, con la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones.

“Sí, el excombatiente participó de la operación, ha sido también un héroe (....). Esta ceremonia la organizó la Comisión de Defensa con la primera vicepresidenta. Conversaré con quienes organizaron el evento”, dijo María del Carmen Alva en declaraciones a la prensa.

Alva también detalló de que no tenía conocimiento de las personas que se condecoraría en la ceremonia, ya que, en su caso, solo fue una invitada. Del mismo modo, mencionó que no hubo queja de los participantes.

“No tenía conocimiento. A mí me invitaron a la ceremonia y tenía que condecorar. La ceremonia fue bonita y emocionante. Todos estuvieron contentos en el reconocimiento, sobre todo, con las palabras del almirante Luis Giampietri”, añadió.

Se recuerda que el pasado 28 de abril, el Congreso realizó un homenaje a los excombatientes de Chavín de Huántar por su XV aniversario. Roberto Huamán Azcurra, quien fue el ex brazo derecho de Vladimiro Montesinos en la década de los 90, fue uno de los condecorados por la presidenta del Congreso.

Huamán Azcurra es conocido por ser el autor de los ´Vladivideos´, donde Montesinos registraba sus acuerdos ilícitos con funcionarios y autoridades de diversas entidades del Estado. Aun así, pese a los hechos ilícitos del excombatiente, María del Carmen Alva lo condecoró en la ceremonia por el XV aniversario de la operación Chavín de Huántar.

La presidenta del Congreso de la República justifica condecoración de Roberto Huamán Azcurra, ex brazo derecho de Vladimiro Montesinos. | VIDEO: Convoca

Por otro lado, en las redes sociales del Congreso de la República, informaron que “no reconoció” al excomando Chavín de Huántar y exoperador de Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Azcurra, en la ceremonia. Se especifica que el exmilitar no se apersonó a la sede del Legislativo.

“El Congreso de la República no invitó, recibió o reconoció al coronel (r) Roberto Huamán Azcurra. Invocamos a los medios de comunicación a informar con estricto apego a la realidad de los hechos, y de esta manera fortalecer nuestro sistema democrático”, se lee en el documento.

Sin embargo, la prensa mostró un video donde se escucha mencionar en el altoparlante del evento el nombre de Huamán Azcurra, supuestamente para que reciba un diploma.

Huamán Azcurra es mencionado en ceremonia del Congreso. VIDEO: Latina

Más tarde, en entrevista para RPP, la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, contó que la quien organizó el evento fue el despacho del congresista José Williams, quien solicitó ayuda al despacho de vicepresidencia. Esto pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, había dicho que Camones también participó en la organización.

“El error radica en haber incluido a este señor en la relación que no ha debido estar. No se le ha entregado ningún diploma. Es un penoso error, no ha debido estar en la lista. [Su presencia] Insulta la honra de quienes han participado en este operativo”, comentó.

De esta forma, afirmó que hubo un error por haber consignado a una persona que no debió estar. La razón dijo que era a que los ‘chavineros’, como se hacen llamar los comandos que participaron en el rescate, tenían una lista antigua.

La vicepresidenta reconoció que es una ofensa a la honra de quienes han participado en semejante evento. “Expresamos las disculpas por este error, estaba en una lista antigua de los comandos y desde el despacho no lo hemos advertido”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO