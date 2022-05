Viceministro de Salud culpó a la gestión anterior de compra excesiva de vacunas.

Foto de archivo. Un trabajador de salud prepara una dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus de Sinopharm (COVID-19), en Lima, Perú, el 9 de febrero de 2021. REUTERS / Sebastian Castaneda

El proceso de vacunación es una de las medidas más importantes para la lucha contra la COVID-19; sin embargo, en nuestro país ha venido presentando diversos problemas entre los que destaca el vencimiento de algunas dosis. Al respecto, el viceministro de salud pública, Joel Candia Briceño, anunció que demás funcionarios se encuentran en regiones verificando que las dosis no se echen a perder. Además, señaló que pronto se sabrá la cantidad de vacunas vencidas.

“Probablemente vamos a ver el lunes qué cantidad se han vencido. Hasta el momento estamos insistiendo en vacunar, no podemos decir las cifras. Hay algunas regiones donde probablemente no se van a vencer. Estamos en plan de vacunación, hoy acaba. Todos los asesores están en las regiones para que no se venzan las vacuna”, indicó.

Candia también ha culpado a la gestión de Hernando Cevallos de una compra excesiva de vacunas. “La gestión del doctor Cevallos ha comprado gran cantidad de vacunas en exceso y con contratos a punto a vencerse. Yo agradezco a todo el personal de Salud que está doblando esfuerzos para que vayan casa por casa”, dijo el viceministro.

Por su parte, la Contraloría General de la República advirtió que existía más de un millón cuarenta mil dosis de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer que vencerían a finales de abril. Lo cierto es que la población infantil ha mostrado un preocupante descenso en los registros de asistencia en los centros de vacunación. Este hecho también ha puesto en aprietos a las autoridades que esperaban ver otros resultados tras iniciarse la vacunación a menores entre 5 y 11 años de edad.

PRONTA INVESTIGACIÓN

Las vacunas resultan un bien importante frente a la pandemia que todavía no ha terminado. Por ello, la Contraloría general de la república ha informado que en mayo iniciarán las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del vencimiento de miles de vacunas del laboratorio Astrazeneca.

“Evidentemente, ya se ha generado un perjuicio económico al perderse miles de vacunas. Pero no solo eso, sino también un enorme costo de oportunidad, porque esas vacunas deberían proteger contra la COVID-19 a la población peruana”, dijo el controlado Nelson Shack.

Cabe recordar que desde diciembre del año pasado se informó el peligro de vencimiento de varias dosis. En aquella ocasión se advirtió que el 28 de febrero de 2022 vencería un lote de 1′366,370 dosis de la vacuna en los almacenes del Cenares. Asimismo, en febrero último se alertó que habían 2′473,400 vacunas que vencían el 28 de febrero y 31 de marzo. Para marzo, Cenares contaba con 2′052,800 dosis de vacunas Astrazeneca que igualmente vencían el 31 de marzo.

Viceministro de Salud culpó a la gestión anterior de compra excesiva de vacunas.

En regiones como San Martín, Tacna y Madre de Dios se registraron los vencimientos de varias dosis llegando a superar las ocho mil. También se encontraron 310 dosis vencidas en el establecimiento de salud Andrés Araujo en Tumbes e incluso había casi 30 mil vacunas por vencer en abril.

A mediados de abril, la Contraloría informó que se perdieron 12 700 dosis por falta de aplicación. “En un control sobre lo que está pasando en Diris Lima hemos detectado que se han abierto viales por 19 000 dosis, pero 12 700 se han perdido, no se aplican. No somos un país lo suficientemente rico para estar desperdiciando los recursos”, advirtió Shack.

“Es algo que vamos a investigar para poder colaborar en la evaluación que seguramente el Minsa va a hacer sobre este particular, ya que la Contraloría no tiene competencia legal para discutir el tema de la merma”, expresó.

