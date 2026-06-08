Pablo Heredia sorprende a Shirley Arica, Paul Michael recibe consejo y le dicen “deja el trauma” a Pamela López en su salida a votar de ‘La Granja VIP’

Shirley Arica, Paul Michael, Pamela López, Cri Cri, Gabriela Torres y Mónica Torres salieron de 'La Granja VIP' para votar y tuvieron emotivos reencuentros.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en el Perú le dio a los finalistas de ‘La Granja VIP’ una salida temporal del encierro que se convirtió en mucho más que un trámite electoral. Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera abandonaron brevemente el reality este domingo 7 de junio para cumplir con su deber ciudadano y, al hacerlo, protagonizaron reencuentros con familiares, besos inesperados, regalos de fanáticos y momentos que desbordaron las redes sociales.

La salida más multitudinaria fue la de Arica. Sus seguidores llegaron organizados con pancartas y sombreros rosados al exterior de su centro de votación, y la recibieron con peluches, flores y mensajes de apoyo. Al descender del vehículo de la producción, la modelo rompió en llanto al ver la cantidad de personas reunidas.

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“Ay, las amo”, exclamó antes de ingresar a sufragar. Al salir, sus fans la rodearon con tal euforia que llegó a caer al piso en medio del tumulto. Desde el interior del auto, antes de retornar al reality, agradeció con emoción: “Gracias, las amo. Gracias por el apoyo. De verdad, no me esperaba ver tanta gente y todo el cariño que he recibido el día de hoy”, declaró.

Pablo Heredia aparece entre la multitud y le da un beso a Shirley

El momento que más comentarios generó en torno a Arica no fue la multitud de fans, sino la aparición del actor argentino Pablo Heredia entre la gente. Heredia se abrió paso entre los asistentes, tomó a la modelo por el cuello y le dio un beso que tomó a todos por sorpresa, incluida ella.

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La modelo Shirley Arica no pudo contener las lágrimas al ser recibida por su familia y su club de fans, el 'Team Indomable'. Un momento lleno de abrazos, gritos de apoyo y mucha emoción. Además, Pablo Heredia llegó al centro de votación para sorprenderla. Video: Instagram La Granja VIP

El personal de seguridad de ‘La Granja VIP’ intervino de inmediato y el encuentro duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que las imágenes se viralizaran. De regreso al vehículo, Arica lo comentó con sus compañeras Cri Cri y Mónica Torres: “No te puedes imaginar la cantidad de gente... estaba mi mamá, estaba Pablo”, dijo emocionada.

Su madre también estuvo presente en el lugar junto a su hija, y le transmitió un mensaje de aliento antes de que volviera al encierro. “Tú eres fuerte, nunca lo olvides”, le dijo la señora, en referencia a los S/100 000 en premio que están en juego en la primera temporada del programa.

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Cri Cri vivió su propia versión del reencuentro. El participante fue recibido por su familia y por integrantes del Team Reales a las afueras de su local de votación, en un encuentro que sus seguidores calificaron de emotivo y festivo. La despedida al momento de regresar al reality incluyó música y baile, y el propio Cri Cri confesó que no esperaba recibir tanto apoyo durante su breve salida del encierro.

Cri Cri no pudo contener la emoción al ser despedido por una multitud de seguidores y su familia. Una verdadera fiesta en la calle para demostrarle todo su apoyo. Video: Instagram La Granja VIP

Mónica Torres, por su parte, también fue recibida por familiares y por su fandom en el exterior de su centro de sufragio. La participante compartió abrazos y muestras de cariño antes de retornar al reality para afrontar la recta final de la competencia. La despedida fue igualmente emotiva, con Torres visiblemente conmovida ante el respaldo recibido.

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Así fue el conmovedor momento en que Mónica Torres llegó a su centro de votación y fue sorprendida por el inmenso cariño de su familia y su club de fans, el 'Team Reales'. La emoción la desbordó por completo. Video: Instagram La Granja VIP

Gabriela Herrera completó el grupo de participantes que protagonizaron reencuentros afectuosos durante la jornada. Sus padres y amigos la esperaban a las afueras de su local de votación, y la recibieron con abrazos y sonrisas. Al igual que sus compañeras, Herrera compartió un momento emotivo antes de despedirse y volver al encierro.

Gabriela Herrera es sorprendida por una multitud de seguidores y su familia en un cálido recibimiento. La emoción se desborda entre abrazos, gritos de apoyo y la energía del 'Team Reales'. Video: Instagram La Granja VIP

Pamela López, sus hijos y el consejo que nadie esperaba

La jornada de Pamela López estuvo marcada por la emoción y por un episodio que desató comentarios. Antes de llegar a su local de votación, una seguidora se le acercó para tomarse una fotografía y aprovechó para darle un consejo directo sobre su reciente pelea con Paul Michael: “Pamela, Team Reales, tú sigue, vas a llegar a la final. Deja un poco el trauma, Pamela, por favor”, le dijo la mujer. López respondió con calma: “Sí, voy a dejarlo, no te preocupes. Gracias”.

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La tensión entre López y Michael surgió días atrás dentro del reality, cuando el cantante mostró su brazo ante las cámaras asegurando haber sido arañado durante una discusión. En la gala del sábado 6 de junio, Michael aclaró lo ocurrido y descartó una agresión física: “Ayer tuvimos una pequeña discusión como una pareja, gracias a Dios no llegó a mayores y si dije una palabra que no era correcta fue porque me alteré”, expresó.

Pamela López fue sorprendida por su club de fans, el 'Team Reales', quienes la esperaron en su local de votación para mostrarle su apoyo incondicional. Entre cánticos, regalos y mucha emoción, la influencer cumplió con su deber cívico, aunque también le dijeron que "deje el trauma". Video: Instagram La Granja VIP

Pese a la polémica, López recibió el respaldo de la popular ‘Tía Lisura’, tía de Paul Michael, quien la abordó a su llegada al centro de votación. La mujer la tomó del brazo y le dijo: “Reina, te voy a apoyar en todo. Loca, deja la depresión. No seas tonta, piensa en tus hijos. Tú eres fuerte, Pamela. No te voy a soltar de la mano. Tú eres fuerte y eres humilde”. López agradeció el gesto: “Ella siempre es linda. Estamos desconectados de la realidad, pero yo las quiero mucho”.

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El momento más emotivo de la jornada para López llegó cuando sus tres hijos la sorprendieron con regalos y le cantaron el ‘Feliz cumpleaños’, pues la participante cumplirá 40 años el miércoles 10 de junio. La trujillana no esperaba verlos y no pudo contener las lágrimas al abrazarlos uno a uno. La presidenta de su club de fans también le informó en ese momento que su imagen había aparecido en la pantalla de Times Square, en Nueva York, noticia que recibió con sorpresa frente a las cámaras.

En un conmovedor video, se ve a Paul llegando a su local de votación y siendo recibido con un mar de abrazos y lágrimas de alegría por parte de su familia. Un momento íntimo de gran apoyo familiar antes de cumplir con su deber cívico. Video: Instagram La Granja VIP

Paul Michael y el consejo de la Tía Lisura

Por su parte, Paul Michael también protagonizó un reencuentro cargado de emoción. Al llegar a su centro de votación, fue recibido por familiares entre abrazos y lágrimas. La Tía Lisura corrió hacia él visiblemente conmovida y le dedicó palabras de aliento: “Paul, tú eres tal como tú eres, hijo. Humilde, tú eres bueno y has demostrado mucho. Paul, escúchame, sigue siendo como tú eres, no caigas, aconséjale a Pamela”, le expresó a viva voz ante las cámaras. Michael respondió con brevedad: “Gracias, tía, te quiero”.

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