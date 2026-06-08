Cuenta regresiva para votar por Perú en los World Travel Awards 2026: Machu Picchu busca seguir como gran atractivo regional

Perú obtiene 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026, superando su marca anterior. (Composición: Infobae)

En los próximos días concluirá una etapa clave para la participación del Perú en una de las competencias más importantes del sector turístico internacional. El país figura entre los nominados de diversas categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, distinción que reúne cada año a destinos, atractivos y entidades vinculadas a la industria de los viajes en toda la región.

La votación permanecerá abierta hasta el 12 de junio y permitirá que ciudadanos y especialistas respalden las candidaturas peruanas. La presencia nacional abarca desde categorías relacionadas con cultura y gastronomía hasta reconocimientos asociados al turismo de naturaleza, aventura y sostenibilidad.

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La participación peruana se produce en un contexto de promoción internacional que busca fortalecer la visibilidad de distintos destinos y experiencias turísticas. Entre las postulaciones sobresale la de Machu Picchu, que busca mantenerse como la principal atracción turística de Sudamérica.

Perú compite en más de veinte categorías regionales

Perú aspira ganar por décima vez en los World Travel Awards 2025, los 'premios Oscar' del turismo. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Los World Travel Awards Sudamérica 2026 incluyen una amplia lista de nominaciones para el Perú. Entre las categorías más relevantes aparecen Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino Cultural de Sudamérica, Mejor Destino Culinario de Sudamérica, Mejor Destino Natural de Sudamérica y Mayor Impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica.

Además, el país participa en segmentos especializados vinculados al turismo de aventura, cruceros, avistamiento de ballenas, turismo deportivo y turismo juvenil. Estas categorías evalúan distintos aspectos de la oferta turística disponible en cada nación de la región.

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Machu Picchu también forma parte de la competencia como candidato a Principal Atracción Turística de Sudamérica 2026. El sitio arqueológico representa una de las postulaciones más destacadas dentro de la participación peruana en esta edición de los premios.

Promperú destaca el posicionamiento internacional del país

Según informó Promperú, las nominaciones obtenidas reflejan el trabajo realizado para fortalecer la presencia del país en los mercados turísticos internacionales.

“Estas nominaciones reflejan el posicionamiento alcanzado por el Perú gracias a una estrategia sostenida de promoción turística impulsada por Promperú, basada en la segmentación y diversificación de la oferta nacional”, señaló la institución.

La entidad indicó que las acciones de promoción se orientaron a diversos perfiles de viajeros mediante campañas especializadas. Entre los segmentos impulsados figuran el turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, aventura, lujo, reuniones y turismo sostenible.

De acuerdo con Promperú, esta estrategia busca destacar la diversidad de experiencias disponibles en las distintas regiones del país y ampliar el alcance de la oferta turística peruana en el exterior.

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Coordinación entre sectores impulsa la oferta turística

Los World Travel Awards Sudamérica 2025 son una de las premiaciones más importantes del turismo internacional, conocidos como los “Óscar del Turismo”. (Marca Perú)

Promperú también resaltó la participación conjunta de actores públicos y privados en el desarrollo de la actividad turística nacional.

“El reconocimiento internacional también evidencia el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad del destino Perú, promoviendo experiencias turísticas sostenibles y descentralizadas”, añadió la institución.

La entidad sostuvo que elementos como la gastronomía peruana, el patrimonio histórico de las culturas ancestrales, la biodiversidad y los paisajes naturales continúan fortaleciendo la imagen del país dentro del mercado turístico sudamericano.

Lima, Cusco y Máncora figuran entre las postulaciones

Además de las categorías nacionales, varios destinos específicos aparecen en la lista de nominaciones.

Lima participa como candidata a Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica, Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica, Mejor Destino Urbano de Sudamérica, Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica y Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica.

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La capital peruana también comparte con Cusco la candidatura a Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica. Por su parte, Lima compite además en la categoría de Destino más Romántico de Sudamérica.

Máncora representa al país en la categoría Mejor Destino de Playa de Sudamérica, mientras que Promperú figura entre los nominados a Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica.

Proceso para emitir el voto

Perú obtiene más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y abre votación internacional. (Foto: Agencia Andina)

Las votaciones permanecerán habilitadas hasta el 12 de junio a través de la plataforma oficial de los World Travel Awards.

Para participar, los usuarios deben ingresar al enlace de la campaña de votación difundido por Promperú o acceder mediante las biografías de sus redes sociales oficiales. Luego corresponde completar el registro y confirmar la cuenta mediante correo electrónico.

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Una vez validado el registro, los participantes pueden volver a la plataforma de votación y seleccionar al Perú en las diferentes categorías donde figura como candidato.