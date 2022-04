Pedro Gallese contó la polémica ante Uruguay y lo que vivieron los jugadores de la selección peruana en el Centenario

El arquero peruano es una de las figuras de la MLS.

Una de las experiencias más frustrantes que le quedará grabado a cada jugador de la selección peruana fue lo que pasó en Montevideo ante Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘blanquirroja’ estuvo a poco de llevarse un punto de una plaza complicada y silenciar el estadio Centenario, pero el árbitro principal y el VAR llegaron a la conclusión de que el balón enviado por Miguel Trauco, finalmente, no entró. Este viernes, meses después de la acción, Pedro Gallese contó cómo vivieron la jugada.

“Yo en mi posición no me doy cuenta si entra o no, me doy cuenta que todo el mundo comienza a reclamar y luego veo la banca y voy a preguntar qué había pasado. Ellos me dijeron que sí, que había entrado. Teníamos esas ganas de ir a reclamarle, pero teníamos ese temor de que nos saquen amarilla. Tenían (tarjeta amarilla) Christian Cueva, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, yo también tenía (la de Brasil en la segunda fecha). Ese era el temor, tener una amarilla más y perdernos el partido ante Paraguay”, comentó en el programa Al Ángulo.

Luego, un panelista del programa continuó con la conversación y le preguntó si había forma de planificar el reclamo en la previa en caso haya una polémica o injusticia y el ‘Pulpo’ contestó: “ Sí, los compañeros que no tenían amarilla se fueron encima de él (árbitro), pero les respondía ‘sal de acá porque te saco amarilla’. Ya uno con un árbitro así no puede hacer nada”, lamentó.

El partido quedó 1-0 a favor de Uruguay con el tanto de Giorgian De Arrascaeta, a poco de terminar el primer tiempo. A pesar de la derrota, la ‘blanquirroja’ se quedó en el quinto puesto y dependía de si misma para quedarse con ese lugar en la última fecha de las Eliminastorias Qatar 2022. La victoria 2-0 ante Paraguay cerró la obtención del repechaje.

El arquero explicó que tenían miedo de la amarilla al reclamar. VIDEO: Movistar Deportes.

JUGADA POLÉMICA

Todo comenzó con un centro del lateral peruano Miguel Trauco sobre el área de Uruguay que se fue abriendo por el aire con dirección al arco del portero Sergio Rochet. Terminó siendo un remate a portería que el arquero charrúa logró atrapar con las manos. Sin embargo, Rochet retrocedió unos pasos para detener la pelota y se fue metiendo al arco.

El portero de Uruguay tomó el balón con las manos estiradas sobre la línea de gol del su arco. En las imágenes se aprecia que, aparentemente, la pelota cruzó la meta completamente. Pese a los reclamos de los jugadores de la selección peruana, que incluso saltaron en señal del festejo del tanto, no fueron escuchados por el árbitro brasileño Anderson Daronco que no se inmutó.

El juez central no revisó la jugada en el VAR y tampoco accedió, cuando se reanudó el encuentro, a verificar si el balón ingresó al arco. El banco de suplentes de Perú siguió exigiendo la revisión de la acción, pero finalmente no ocurrió.

Polémica por GOL legítimo no cobrado a Perú ante Uruguay

PRÓXIMO PARTIDO DE GALLESE

El Orlando City de Pedro Gallese se medirá en una nueva jornada de la MLS ante el Charlotte FC, equipo de Yordy Reyna que recién ascendió esta temporada a la primera división de Estados Unidos. El cotejo se jugará este sábado 30 de abril desde las 6:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Exploria, que tiene capacidad para cerca de 26 mil espectadores.

