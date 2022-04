Viral en TikTok: la inesperada reacción de esta mujer cuando le intentan robar se volvió tendencia

La reacción de una mujer para evitar se víctima de robo que es viral. Composición.

Los videos virales siguen generando tendencia en las redes sociales, sin importar en dónde ocurra. Este caso de México es viral debido a la reacción de una mujer cuando dos sujetos en una moto se acercaron para la robarle. Los reflejos de la víctima no solo sorprendieron a los hampones, sino también a los sujetos que tuvieron que salir de la escena. ¿Qué pasó realmente?

Todo comienza con una típica escena de robo, algo a lo que de alguna manera nos hemos acostumbrado, ya que la inseguridad ciudadana es galopante en esta parte del mundo. Pero cuando creer que todo acabará en un delito, la protagonista hace un plot twist que deja a todos boquiabiertos, incluso a los ladrones. Se trata de una mujer vestida con jeans rosados, lentes de sol y un polo de manga larga, que se encontraba en la esquina de una calle, esperando a que le abrieran la puerta de su casa.

De pronto, se observa que detrás suyo una moto en la cual van dos sujetos. se acercan a la mujer. Disminuyen la velocidad, uno de ellos baja y se dirige hacia la mujer. Los reflejos de la señora fueron determinantes para no dejarse robar: en el momento que ve a los fascinerosos, decide arrojar el objeto hacia el techo de la vivienda.

El ladrón, sin saber qué hacer, duda entre revisar a esta persona o huir; opta por lo segundo, se sube a la moto y se dan a la fuga con las manos vacías. La mujer se salvó, pero queda la sensación que la estrategia pudo costarle muy caro.

La cinta ha recolectado más de 4,6 millones de reproducciones, más de 326 mil me gusta y más de 3 mil comentarios. Fue publicada el 2 de abril pasado pero aún así es viral por el accionar de la mujer, quien tuvo mucha suerte de salir ilesa.

Los usuarios de TikTok se mostraron sumamente preocupados por la mujer, donde muchos aseguran se salvó de ser herida de gravedad: “Ojalá todos pensáramos tan rápido como ella”, “No hagan eso, incluso, no es obvio, pero nadie es idiota por naturaleza. El man, si tuviera arma, le hubiera disparado por venganza”, “Mejor que le roben, yo me resistí y me dieron un súper golpe en la nariz, me desmayé, e igual me robaron”, “Mi hermanita hizo una vez eso con su celular”.

La reacción de una mujer cuando le roben que es viral | Video: TikTok/@ vanvan_090.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

