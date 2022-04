Pedro García fue crudo con Cristian Benavente: “no le da nada a Alianza. Nada es nada”

Alianza Lima sumó su tercera derrota consecutiva ante Fortaleza (1-2) por el Grupo H de la Copa Libertadores 2022 y en el análisis individual del equipo uno de los jugadores que fue criticado fue el atacante Cristian Benavente.

El periodista Pedro García del programa ‘Al ángulo’ de Movistar Deportes se refirió al ‘Chaval’ con crudeza al analizar su actualidad futbolística en el cuadro ‘íntimo’.

“Algunos tienen que subir su nivel individual. Por ejemplo, Benavente el día de hoy no le da nada a Alianza. No le da nada y ya lo digo con todas las letras y no me importa que sea medio grosero hablar así, pero lo asumo y lo digo como lo siento. No le da nada. Nada es nada. No le da quite, no le da creatividad y no le da velocidad. Entonces, Benavente es uno de los jugadores que debería subir su nivel porque él tiene nivel, pero hoy día no lo muestra y está disimulando muy bien”, afirmó García.

Pero, el mencionado panelista no fue el único en comentar sobre el ‘Chaval’. A su turno, su colega Michael Succar afirmó que el futbolista “arrancó con un muy buen gol (de tiro libre) con insinuaciones interesantes al punto que quien acá no coincidía con que en una posición que dejaba dudas en Alianza, Benavente debía ser titular. En sus tres primeros partidos con 20 o 25 minutos pensábamos todos que debía ser titular. Hoy luego de varias pruebas ya no es titular”, consideró.

“Le dio tanto espacio (a Benavente) que ahora está jugando por banda. Claramente, Lavandeira está rindiendo mucho más atrás de Barcos”, agregó el exjugador Diego Rebagliati mientras la discusión entre los periodistas se dirigió al posible reemplazante en el equipo titular del futbolista en mención.

El periodista analizó la actualidad del atacante del equipo blanquiazul y sugirió que debe "subir su nivel"

“Arley Rodríguez en su desorden, es un jugador caótico, y no arranca porque es un jugador caótico. Es un jugador que te da la sensación de hacer cosas ¿Arley tiene buen centro?”, consultó García y Rebagliati respondió que “eventualmente te puede sacar un buen centro” y la réplica fue “pero no es una característica permanente en él”.

“Desde el inicio no tendría ese impacto en el partido. El impacto que genera Arley Rodríguez entrando no lo tiene cuando va desde el inicio. Y además tiene unas ganas”, agregó Rebagliati. A su momento, José Chavarri intervino: “Pero tiene muy buen desborde. A mí dame por equipo unos dos o tres Arley. No sé si ganaré, pero al menos saco un empate por las ganas que le pone y eso ya es bastante”.

García volvió a la carga y fue contundente al afirmar que “En el balance, hoy Arley te da más de lo que te da Benavente. Te da más”.

Finalmente, Succar esbozó las opciones entre los suplentes para ocupar el lugar de Benavente: “Probaste con Aldair, pruebas con el ‘Zorrito’ (Aguirre). Hoy Benavente no ha justificado las oportunidades que le han dado ¿Por qué no intentar con Arley? No digo que en el puesto de Josepmir Ballón pruebes con alguien, no digo que en el puesto de Jairo Concha pruebes con alguien, ni por Barcos. Pero en una posición que ninguno se consolidó porque no darle más minutos. De repente nos dice otra cosa. Ningún futbolista se prepara solo para ser un buen cambio. Nadie”, concluyó.

