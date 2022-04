Michael Succar elogió triunfo de Melgar ante Racing: “Le ganó al equipo de moda. Fue un baile”

Michael Succar elogió triunfo de Melgar ante Racing Club en Copa Sudamericana 2022: “Le ganó al equipo de moda. Fue un baile”

Melgar venció 3-1 a Racing Club de Argentina en el estadio de la UNSA de Arequipa por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022 y el periodista Michael Succar ponderó la importancia de la victoria rojinegra a nivel internacional.

El cuadro arequipeño, sumó seis puntos y se ubica en el primer puesto de la tabla de posiciones de la serie tras sumar dos triunfos seguidos ante River Plate de Uruguay y el reciente ante el club gaucho en el torneo de Conmebol.

Michael Succar, periodista del programa ‘Al ángulo’ de Movistar Deportes, elogió la victoria de Melgar ante Racing que no perdía desde diciembre del 2021 y que había acumulado 16 partidos invicto con un récord de 10 triunfos seguidos en la era profesional del club. Además, el cuadro argentino es líder del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional con una ventaja de cinco puntos sobre River Plate.

“Muy contento por Melgar, de verdad. Le ganó a un muy buen equipo. A un equipo de moda, además, que tiene plantel para jugar dos torneos a la vez y jugarlos bien. Tiene futbolistas que alternan en los dos torneos, son titulares y no recuerdo en el último tiempo una victoria tan contundente sobre un rival tan superior en el papel. No recuerdo una victoria peruana tan contundente, si me apuras en el último tiempo, sobre un equipo tan superior en el papel”, afirmó el panelista de ‘Al ángulo’.

Succar también analizó el trámite del partido entre el rojinegro y la ‘Academia’, y consideró que cuando el duelo estaba con una ventaja de tres goles fue “un baile” a favor de los locales ante un rival que “no taba ni desataba”.

“En un momento fue un baile, después del minuto 70′ del 3-0 Racing Club estaba ‘nocaut’ (KO) No ataba ni desataba. Melgar quería uno más y después con Melgar relajado llegaron un par de ocasiones del Racing, el gol que lamento porque puede pelear el primer puesto con Racing y la diferencia de goles puede jugar un rol importante. Celebré, aplaudo y me enorgulleció ver a Melgar ganarle a un rival tan pintado”, agregó.

El club peruano venció 3-1 a la ‘Academia’ por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022

El ‘Dominó’ logró imponerse a Racing con goles de Luis Iberico, un doblete a los 21′ y 52 minutos, y otro del atacante Bernardo Cuesta (73′). El descuento llegó por intermedio de Javier Correa (87′).

Melgar se ubica en el primer lugar del grupo con seis puntos, con el mismo puntaje que Racing, pero una mejor diferencia de goles (+2) sobre el equipo argentino. Cuiabá de Brasil es tercero con tres unidades, al igual que River Plate de Uruguay. En la Copa Sudamericana clasifican el primer lugar de cada serie a los octavos de final, fase en la que se enfrentan a los terceros lugares de los grupos de la Copa Libertadores.

Melgar tiene tres partidos por delante en el Grupo B: dos como visitante ante Racing en Montevideo y Racing Club en Buenos Aires. Y cierra en la última fecha como local en Arequipa ante Cuiabá de Brasil. A diferencia de su rival directo, por ahora, la ‘Academia’ recibe a los charrúas y peruanos en Avellaneda y fuera de casa se mide ante los brasileños.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 4 DEL GRUPO B DE LA SUDAMERICANA

River Plate vs Melgar (martes 3 de mayo | 5:15 p.m. | estadio Centenario)

Cuiabá vs Racing Club (martes 3 de mayo | 5:15 p.m. | estadio Arena Pantanal)

GOLES Y RESUMEN DEL MELGAR VS RACING CLUB

Melgar 3-1 Racing: resumen y goles del triunfo arequipeño por Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

SEGUIR LEYENDO