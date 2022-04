“Lo puede lograr, pero quién lo va a contratar”: las indignantes palabras de un profesor a un alumno con discapacidad auditiva

Profesor discriminó a alumno con discapacidad auditiva. Video: Facebook

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), con sede en Chiclayo (región Lambayeque), decidió separar al docente que discriminó a un alumno con discapacidad auditiva. El video se viralizó el último miércoles 27 de abril, a través de las redes sociales después de una clase virtual.

La hermana del alumno intervino durante la sesión para pedirle al profesor que tome en cuenta la asistencia de su pariente porque, al no haber proyectado la lista en la pantalla, no pudo escuchar si fue llamado o no. La joven indicó que su hermano es un estudiante con discapacidad auditiva.

“Mi hermano no habla, como usted siempre ponía en la pantalla la asistencia. Por ese motivo había levantado la mano porque recién me indica que no había proyectado. Quería decirle que está presente”, mencionó.

El profesor de la UTP preguntó si era un “problema temporal”. “No”, contestó la hermana del estudiante, un poco incómoda por el cuestionamiento del catedrático: “Él es una persona sordomuda, más que todo”.

Sin embargo, el maestro, lejos de aceptarlo comenzó a recriminar y discriminar al alumno sobre el por qué estaba estudiando arquitectura y que la universidad solo lo había aceptado porque no quería discriminar a nadie.

UTP, con sede en Chiclayo, emitió un comunicado tras discriminación de profesor a alumno. Foto: Semana expresión

“Yo entiendo que la universidad lo ha aceptado para no discriminar, pero en el futuro cómo se va a desempeñar. Lo puede lograr, pero quién lo va a contratar”, dijo el docente. “Yo creo que hay que poner paños fríos en esas situaciones. Yo tampoco lo estoy discriminando, pero hay que pensar más allá en el futuro qué va a ocurrir. Como toda carrera, todas son de conversación: uno tranza negocios, otros coordinan almuerzos o trabajos”, continuó.

No contento con sus palabras, menospreció al estudiante en su futuro laboral: “En arquitectura hay un amplio campo, pero por su condición va a ser siempre perfil bajo, una especie de dibujante para alguien más. Esas condiciones no se adecúan a ninguna carrera, cómo se va a defender si todos los trabajos son presentados a viva voz”.

La hermana del estudiante, un poco nerviosa y consternada por lo que dijo el docente, contestó que estaban “tramitando para su operación para que pueda vuelva a escuchar”.

“Si se puede mejorar va a tener grandes posibilidades”, sentenció el profesor, que se convirtió en viral en las redes sociales, sobre todo, en las plataformas de Facebook y TikTok donde se encuentra el video.

COMUNICADO DE LA UTP

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) emitió un comunicado tras hacerse conocido el caso y reveló que el docente había sido separado de la institución universitaria.

“Desde la UTP, expresamos nuestro rechazo ante este hecho y frente a cualquier acto de discriminación. Al respecto, informamos que el docente ha sido separado de la institución”, se indicó en parte del pronunciamiento.

Además, lamentó por lo que había pasado el universitario con discapacidad auditiva que no representan los valores de la universidad: “En la Universidad Tecnológica del Perú, promovemos la igualdad, el respeto, la diversidad e inclusión, pilares fundamentales de nuestra institución”.

“Seguiremos comprometidos con hacer posible que cada uno de nuestros estudiantes transforme su vida para siempre”, concluyó.

DENUNCIAS

Si quieres denunciar cualquiera de las 24 infracciones administrativas que estipula la Ley General de Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) dispone las vías presencial y virtual.

La sede central, que se encuentra en Lima, está ubicada en la avenida Arequipa 375, Cercado de Lima. En provincias, se puede asistir a cualquiera de los Centros de Coordinación Regional (CCR).

