Transfobia en Perú: Tottus deberá disculparse con mujer a quien discriminaron

Luego de varios meses, el Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció sobre un caso de transfobia ocurrido durante los primeros meses del Estado de Emergencia ocasionado por la pandemia del COVID-19. La entidad señaló que Hipermercados Tottus S.A. deberá disculparse con la mujer a quien discriminaron por su identidad sexual , además de otras dos sanciones que deberán cumplir de manera obligatoria.

A inicios de abril de 2020, cuando apenas se vivían las primeras semanas de la pandemia en nuestro país, el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la salida de personas a las calles se diferenciaría entre hombres y mujeres. Es así que los lunes, miércoles y viernes serían los días de tránsito permitido para los varones, los martes, jueves y sábado para las mujeres y los domingos era día de inmovilización total.

Tras esta medida, se registraron diversos casos de discriminación contra la comunidad trans, la misma que acató la medida guiándose por su identidad sexual. A pesar de no existir orden alguna para cuestionar la identidad de las personas, una ciudadana fue impedida de ingresar a la Hiperbodega Precio Uno, tienda que pertenece al conglomerado de Tottus. Una vez presentada la queja ante las autoridades, pasaron varios meses para que la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) se pronuncie al respecto. Esta señaló que efectivamente los trabajadores de dicho local pidieron el Documento Nacional de Identidad (DNI) a la ciudadana cuando la restricción no lo establecía.

SANCIONES IMPUESTAS

A través de la Resolución Nº 0077-2022/SPC-INDECOPI, se determinó que los trabajadores de la mencionada tienda vulneraron el Código de Protección y Defensa del Consumidor por lo que recibieron tres sanciones entre las que se encuentra la emisión de una carta de disculpas contra la mujer agraviada . Además, l a empresa deberá capacitar a su personal en temas relacionados a la discriminación para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir. Por último, deberán colgar un cartel en un lugar visible donde se especifica que todo acto de discriminación es condenado.

La Comisión de Protección al Consumir Nº 2 también emitió un nuevo pronunciamiento donde detalla que la sanción de cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 23,000, no fue debidamente impuesta ya que el monto resulta menor al que debería aplicarse en este tipo de casos.

El caso de la ciudadana discriminada en la Hiperbodega Precio Uno no fue el único registrado durante el periodo que se puso en marcha la cuestionada medida. En Chepén, Chiclayo, una mujer trans no pudo entrar a una tienda Tottus luego de que un agente de seguridad privado le señalara que ese día solo estaba permitido el ingreso de mujeres. La empresa anunció que tomaría las medidas correctivas para que este tipo de casos no vuelve a suceder, pero la agraviada narró que días después volvió a cruzarse con la persona que la discriminó. “A mí me han hecho un daño psicológico, en redes sociales me insultan, se burlan”, contó la mujer.

En el 2018, la Comisión Nacional contra la discriminación (CONACOD) publicó un informe que da cuenta de los procesos judiciales sobre solicitudes de cambio de nombre o sexo que, en los últimos 5 años, habían sido notificados al Reniec. De las 138 demandas, 49 –o sea, el 36%- fueron hechas en Huaraz. “Lo que se le informa a la CONACOD es que en esa jurisdicción [Huaraz] hay un juzgado donde se protegen los derechos de las personas trans”, explicó a El Comercio Daniela Meneses, especialista en temas de género.

