Paciente convivió 10 años con hernia gigante y fue operado con éxito en Ica

La planificación multidisciplinaria fue clave para abordar una patología considerada de alta complejidad - Créditos: Essalud.

Un paciente de 41 años con una hernia inguinal escrotal gigante, diagnosticada hace 10 años, fue operado con éxito en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Essalud Ica, donde un equipo médico realizó una intervención laparoscópica para extirpar una masa de 8 kilos, en lo que el establecimiento reportó como el primer procedimiento de este tipo en la región.

El asegurado ingresó al servicio de emergencia por dolor inguinal intenso y una tumoración escrotal de gran tamaño que no cedía a la maniobra manual. Tras la admisión, los especialistas efectuaron una valoración clínica detallada y solicitaron tomografías de abdomen y pelvis, con el fin de delimitar el alcance del cuadro y establecer un plan operatorio con criterios de seguridad.

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De acuerdo con Essalud, la ruta de atención incluyó una preparación prequirúrgica específica y un abordaje coordinado entre distintas áreas. Esa planificación permitió definir una estrategia para una patología considerada de alta complejidad por su volumen, la evolución prolongada y el riesgo de complicaciones durante la corrección.

La intervención se desarrolló mediante técnica laparoscópica, un método mínimamente invasivo que utiliza incisiones pequeñas y visión interna asistida por cámara. Según la institución, esa elección favoreció una corrección precisa y controlada, con menor exposición de tejidos y una reducción del riesgo asociado a complicaciones, además de facilitar una recuperación más rápida.

Un paciente de 41 años convivió durante 10 años con una hernia que llegó a convertirse en una masa de 8 kilos - Créditos: Essalud.

La cirugía y el equipo a cargo

El procedimiento estuvo a cargo de los especialistas Luis Enrique De la Cruz Solano y Jayr Loayza Herrera, quienes encabezaron un trabajo conjunto con anestesiólogos, personal de enfermería y profesionales asistenciales entrenados para cirugías de complejidad elevada. El hospital indicó que la coordinación del equipo resultó clave para completar la operación sin incidentes y alcanzar el objetivo terapéutico.

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La directora del establecimiento, la doctora Rosmari Perales Bautista, sostuvo que el resultado amplió la capacidad resolutiva del hospital y reforzó el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva especializada en Ica. En esa línea, remarcó que la experiencia consolidó competencias técnicas que antes solían requerir derivaciones a centros con mayor nivel de complejidad.

Para EsSalud Ica, el caso evitó la referencia del paciente a otro establecimiento, un factor que suele implicar traslados, tiempos adicionales y una reorganización logística para el entorno familiar. La institución resaltó que resolver este tipo de patologías dentro de la región fortalece el acceso a procedimientos avanzados y optimiza la respuesta del sistema local.

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El procedimiento evitó que el paciente fuera derivado a hospitales de mayor nivel fuera de Ica - Créditos: Essalud.

¿Qué es una hernia?

Una hernia es una protrusión de un órgano o tejido a través de un punto débil en la pared que normalmente lo contiene. Ocurre con frecuencia en el abdomen, cuando una parte del intestino o de grasa interna se desplaza por una zona debilitada de la pared muscular.

Puede aparecer en la ingle (inguinal), en el ombligo (umbilical) o en una cicatriz quirúrgica. Suele manifestarse como un bulto que aumenta al toser, levantar peso o hacer esfuerzo, y puede causar dolor o molestia. Algunas hernias se reducen al recostarse, pero otras quedan atrapadas. Si el tejido se estrangula y pierde irrigación, requiere atención urgente.

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