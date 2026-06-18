Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 18 de junio de 2026

Un ciudadano fotografía el medidor digital de una bomba de gasolina que exhibe un adhesivo de Profeco, mientras compara los datos con su recibo en una estación de servicio mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú muestra una tendencia descendente tras un periodo marcado por volatilidad y notables diferencias entre las tarifas ofrecidas en las estaciones de servicio. Según los reportes del 18 de junio de 2026, la reducción de los valores brinda un respiro para conductores particulares y para el sector del transporte, que había tenido que ajustar sus hábitos de consumo debido al sostenido incremento de los costos en meses previos.

En este contexto, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, cobra importancia como herramienta para los usuarios. El sistema permite consultar en tiempo real los precios actualizados de los grifos del país, comparar tarifas y planificar la carga de combustible con mayor eficiencia. Esta funcionalidad facilita identificar los puntos de venta más convenientes y aprovechar las diferencias de precios que pueden encontrarse entre distintas zonas geográficas.

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El diésel y el queroseno también registrarán importantes rebajas durante la próxima semana. (FOTO: El Heraldo)

Los datos actualizados para Lima HOY 18 de junio muestran:

El precio del Gasohol Regular de 90 octanos se encuentra entre S/ 16,99 y S/ 22,85 por galón. Esta variación responde a las diferencias entre establecimientos y regiones, lo que puede impactar en el costo final para el consumidor.

Por su parte, el Gasohol Premium, con un octanaje entre 95 y 97, presenta un precio mínimo de S/ 17,99 y un máximo de S/ 23,99 por galón. Este tipo de combustible suele ser recomendado para vehículos que requieren un mayor rendimiento y protección del motor.

En el caso del Diésel B5 S-50 UV, el rango de precios va desde S/ 19,89 hasta S/ 26,99 por galón. Este combustible es utilizado principalmente en el transporte de carga y unidades de servicio público, sectores sensibles a las fluctuaciones de precios.

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De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a un tablero electrónico con los precios actualizados en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La variación de los precios de los combustibles responde en gran medida a la ubicación geográfica y las condiciones de cada distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular se encuentra entre los valores más accesibles de Lima Este, con precios desde S/ 17,19 por galón. Esta diferencia en los precios permite a los conductores buscar alternativas más económicas dentro de la ciudad.

En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,59 por galón, posicionándose como una opción competitiva en Lima Sur. Además, el diésel más económico de esta zona también se ofrece en Villa El Salvador, con un precio base de S/ 19,97 por galón, lo que beneficia a quienes dependen de este combustible para transporte y actividades comerciales.

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El Cercado de Lima muestra una amplia gama de precios para ambos tipos de gasohol. El gasohol regular se vende entre S/ 16,99 y S/ 22,85 por galón, mientras que el gasohol premium varía de S/ 17,99 a S/ 23,99. Esta diversidad de precios refleja la presencia de diferentes proveedores y la demanda en el centro de la capital.

En Los Olivos, el gasohol regular presenta un rango de S/ 17,45 a S/ 21,49 por galón, y el diésel fluctúa entre S/ 19,25 y S/ 24,79. Por su parte, en el Callao, el gasohol de 90 octanos se cotiza desde S/ 17,49 hasta S/ 23,99, y el diésel desde S/ 19,40 a S/ 26,99, evidenciando una dispersión de precios que responde a factores logísticos y comerciales.

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Fuera de Lima, las diferencias también son notorias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, lo que refleja el mayor costo logístico en zonas alejadas de la capital. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista, manteniendo una variación que depende tanto de la distancia como de la competencia entre estaciones de servicio.

Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito, la herramienta clave para los transportistas

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a un tablero electrónico con los precios actualizados en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se consolida como un recurso clave para quienes buscan optimizar el gasto en combustible en Perú. Su diseño adaptable a dispositivos móviles permite a los conductores acceder de manera ágil a información relevante sobre precios y puntos de venta, beneficiando tanto a particulares como a transportistas que requieren ajustar sus recorridos y presupuestos.

El proceso para utilizar Facilito resulta sencillo y accesible. Los usuarios deben ingresar a la página web desde cualquier navegador. Una vez dentro, se puede navegar hasta la sección “Combustibles”, donde se despliega la opción para elegir el tipo de producto que se desea consultar, como gasoholes, diésel o GLP. Posteriormente, el sistema permite especificar la ubicación, ya sea seleccionando el distrito o provincia de interés, o bien activando la función de localización en el propio dispositivo para obtener resultados personalizados.

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Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su móvil para comparar precios de gasolina, GNV y diésel en una estación de servicio moderna en Lima al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el usuario completa estos pasos, Facilito genera un listado con las estaciones de servicio cercanas y sus respectivos precios, actualizados en tiempo real. La plataforma ofrece la posibilidad de ordenar los resultados según el costo del combustible o la distancia al punto de abastecimiento, facilitando la identificación de la opción más conveniente. Además, se muestra la dirección exacta de cada grifo, lo que simplifica la planificación de rutas y reduce el tiempo dedicado a la búsqueda.

Pasos para consultar precios en Facilito:

Acceder al sitio web de Facilito desde un navegador.

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación deseada o activar la localización automática.

Revisar el listado de grifos con precios actualizados y ordenar según preferencia (precio o distancia).

Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ha ido bajando la gasolina en el Perú?

El precio de la gasolina en Perú ha experimentado una tendencia a la baja en los últimos meses, reflejando cambios en los mercados internacionales de combustibles y ajustes internos en la estructura de precios locales. Esta disminución responde tanto a la caída en el costo internacional del petróleo como a medidas adoptadas en el país para estabilizar el precio en los grifos.

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Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, explicó que la reducción en el precio de la gasolina se vincula principalmente a la menor cotización del barril de petróleo a nivel global. Según Herrera Descalzi, cuando el precio internacional del crudo baja, las refinerías y distribuidores locales trasladan parte de esa reducción al consumidor final, lo que se refleja en un alivio para los conductores y sectores que dependen del combustible.

Herrera Descalzi también señaló que la política fiscal y los mecanismos de regulación juegan un papel importante en la formación de los precios internos. Aunque persisten factores como la volatilidad del tipo de cambio y los costos logísticos, el efecto combinado de la baja internacional y las políticas nacionales ha contribuido a una reducción sostenida en el precio de la gasolina en el mercado peruano.

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¿Cómo se beneficia el Perú ante la reapertura del estrecho de Ormuz?

La reapertura del estrecho de Ormuz ha generado expectativas positivas para la economía peruana, especialmente en lo relacionado con la importación de combustibles. Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de Perú, indicó que este canal marítimo es fundamental para el comercio mundial de petróleo, por lo que su reapertura facilita el abastecimiento global y reduce los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro.

Herrera Descalzi explicó que, con el restablecimiento del tránsito por el estrecho, los mercados internacionales tienden a estabilizarse, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de petróleo y derivados para países importadores como Perú. Esta situación contribuye a una mayor previsibilidad en los precios y a evitar aumentos repentinos que puedan impactar a los consumidores y al sector productivo nacional.

De acuerdo con Herrera Descalzi, la normalización del flujo de crudo por esta vía también permite que los costos de transporte y seguros disminuyan, beneficiando directamente a la economía peruana. En este contexto, los importadores peruanos pueden negociar mejores condiciones y acceder a precios más competitivos, lo que ayuda a mantener la estabilidad en el mercado interno de combustibles.