Presidente José María Balcázar dijo que postergaría su viaje al Vaticano unos días, pero su movimiento migratorio lo desmiente

Este segmento de noticias televisivo presenta a una conductora en un estudio y un documento que detalla los movimientos migratorios de José María Balcázar, con registros de entradas y salidas a España y Holanda. Se muestran imágenes de Balcázar en reuniones formales con otros individuos, una bandera peruana y logotipos de organizaciones internacionales como la FAO y la ONU. El reportaje cubre la participación del presidente Balcázar en reuniones en Roma en junio de 2026.

El presidente encargado José María Balcázar salió del país el 15 de junio, según consta en el registro migratorio oficial. Su destino inicial fue España y continuó posteriormente hacia Italia. Esto no tendría nada de extraño, si no fuera porque el mismo mandatario dijo días atrás que postergaría su viaje para llegar el mismo miércoles 17, horas antes de su cita con el Papa León XIV.

“He postergado el viaje para el día miércoles (...) Los acontecimientos han motivado esta reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”, afirmó el mandatario el 14 de junio pasado. La información inicial también indicaba que el mandatario partiría recién el día de ayer miércoles 17 de junio.

PUBLICIDAD

El congresista José María Balcázar fue captado en una situación aparentemente comprometedora.

El Congreso de la República le otorgó permiso para viajar del 15 al 19 de junio. Y esas fechas son las que coinciden con la resolución de PCM que informa del viaje. Esta diferencia en las fechas generó interrogantes sobre la agenda oficial y el manejo de la comunicación institucional considerando que habría un vació legal y gubernamental, aspectos que cobraron relevancia al conocerse los detalles del itinerario.

Itinerario oficial y respaldo legislativo

De acuerdo con la información divulgada, el Congreso otorgó el permiso correspondiente para que Balcázar pudiera ausentarse del territorio nacional desde el 15 de junio. El desplazamiento se organizó en el marco de una visita de trabajo que contemplaba reuniones en dos países europeos. Las autoridades confirmaron que la comitiva presidencial está integrada por once personas, entre funcionarios y asesores, con una previsión de gasto aproximada de USD 70 mil en pasajes aéreos.

PUBLICIDAD

06/06/2026 El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV inicia una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos. Durante su estancia, el pontífice se reúne con las principales autoridades del Estado y celebra ceremonias litúrgicas abiertas a los fieles. La visita refuerza las relaciones entre la Santa Sede y España y pone el foco en cuestiones sociales y espirituales. CULTURA A. Pérez Meca - Europa Press

La agenda oficial incluyó una escala inicial en Madrid, donde se previeron encuentros con representantes de instituciones multilaterales y autoridades locales. Este tipo de viajes suele tener como objetivo fortalecer vínculos diplomáticos y buscar apoyos para proyectos nacionales ante organismos internacionales.

Participación en la FAO y actividades en Roma

El punto central del periplo se situó en Roma, donde Balcázar tomó parte en una reunión organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Fuentes oficiales señalaron que la presencia del presidente encargado en este foro se relaciona con la búsqueda de cooperación internacional en temas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, áreas de interés prioritario para la actual administración.

PUBLICIDAD

Pope Leo XIV gives a thumbs up from the popemobile as he leaves after a weekly general audience in St. Peter's Square at the Vatican, June 17, 2026. REUTERS/Remo Casilli

La participación en la FAO se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la seguridad alimentaria global, marcada por el impacto de conflictos internacionales y fenómenos climáticos adversos. La delegación presidida por Balcázar sostuvo encuentros con funcionarios de alto nivel de la organización, según comunicó el equipo de prensa presidencial.

Expectativas ante la audiencia con el Papa León XIV

Uno de los momentos más esperados de la gira corresponde a la audiencia con el Papa León XVI, programada para el 18 de junio en el Vaticano. Según la información difundida por fuentes oficiales, durante la reunión se buscará formalizar una invitación para que el sumo pontífice visite el país en noviembre. La audiencia ha generado expectativas tanto en el ámbito político como en el religioso, dado el simbolismo que representa un eventual viaje papal.

PUBLICIDAD

La gestión de esta invitación se perfila como una prioridad en la agenda de Balcázar, quien ha manifestado interés en fortalecer los lazos con la Santa Sede y promover el diálogo interinstitucional en torno a temas sociales y humanitarios. El encuentro con León 14 será seguido de cerca por diversos sectores, atentos al resultado de las conversaciones.

José María Balcázar, Presidente de Perú, pronuncia un discurso oficial ante una bandera peruana de fondo.

Detalles de la delegación y aspectos logísticos

La comitiva que acompaña al presidente encargado incluye a funcionarios de la Cancillería, asesores de protocolo y responsables de comunicación. El viaje, según el reporte oficial, demandó una inversión de alrededor de setenta mil dólares, monto destinado exclusivamente a la compra de pasajes para los integrantes del grupo oficial. Esta cifra fue confirmada por portavoces del Ejecutivo, quienes detallaron que los fondos provienen de partidas presupuestarias asignadas a actividades internacionales.

PUBLICIDAD

El cronograma también prevé encuentros bilaterales con representantes de otras delegaciones presentes en Roma, así como reuniones técnicas vinculadas a proyectos de cooperación. Estas actividades buscan consolidar alianzas estratégicas y acceder a recursos para programas de desarrollo en el país.

José María Balcázar, a la izquierda, y Roberto Sánchez Palomino, a la derecha, se muestran en esta composición de imágenes destacando su participación en la esfera política peruana.

Costos diferenciados y alcance presupuestal

El monto de USD 47.567 divulgado corresponde únicamente a la comitiva financiada por el despacho presidencial, dejando fuera del cálculo los gastos de los tres ministros. Esta diferenciación implica que el costo total de la visita oficial será superior al informado inicialmente, aunque la suma exacta no ha sido precisada hasta el momento.

Según el reporte difundido, el viaje había sido postergado previamente porque Balcázar optó por permanecer en el país ante el anuncio de movilizaciones sociales. Finalmente, la visita fue reprogramada y la fecha confirmada es el 17 de junio, cuando la delegación partirá rumbo a la Santa Sede.

PUBLICIDAD