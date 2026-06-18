Roberto Sánchez dará conferencia hoy jueves: Juntos por el Perú promete “anuncios muy importantes”

FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Roberto Sánchez convocó para este jueves 18 de junio una rueda de prensa y adelantó que Juntos por el Perú hará “anuncios muy importantes” en medio de la disputa electoral que mantiene con Keiko Fujimori tras la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio.

El candidato presidencial de JP adelantó el encuentro con la prensa a su salida del local de campaña en el jirón Tarma, en el Cercado de Lima, donde se reunió durante horas con dirigentes, candidatos y asesores legales. “Vamos a tener una conferencia de prensa porque Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral. Mañana a las 9 de la mañana”, declaró Sánchez al término de esas reuniones.

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Con el 99% de las actas escrutadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le otorga a Fujimori el 50,09% de los votos frente al 49,9% de Sánchez, una diferencia de más de 39.000 sufragios.

Juntos por el Perú afirma haber destinado cerca de 600 mil soles a la presentación de recursos legales ante los organismos electorales, en su estrategia orientada a denunciar supuestas irregularidades en mesas de votación de Lima Metropolitana, distintas regiones del país y en el exterior.

El video muestra los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú. Se presentan los datos de la ONPE, con el 98.593% de las actas contabilizadas. Se detallan los porcentajes de votación para los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), indicando una diferencia de 18,478 votos.

El partido también logró que su apelación en el pedido de nulidad de mesas de sufragio en Lima fuera admitida, un avance que la agrupación considera parte de su estrategia de “lucha por justicia electoral”. El partido izquierdista sostiene que existe “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías” y ha denunciado “la falta de transparencia” de los organismos estatales durante el proceso.

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Para el viernes 19 de junio, Juntos por el Perú convocó una movilización en Lima con la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país. La concentración está prevista a las 16:00 horas en el parque Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. El propio Sánchez respaldó la convocatoria en redes sociales: “El derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional”.

Día clave

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó para este viernes 19 de junio una audiencia pública virtual en la que resolverá los recursos de apelación presentados por Juntos por el Perú (JP), con los que la agrupación del candidato presidencial Roberto Sánchez busca anular un total de 2.398 mesas de sufragio en Lima y en Estados Unidos tras la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

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Roberto Sánchez se dirige a un grupo de jóvenes y partidarios que aplauden en un evento político, con un estandarte de su campaña de fondo.

En el caso de la capital, la organización busca revertir la resolución que declaró improcedente su pedido de nulidad de 1.751 mesas de sufragio. El argumentó es que supuestamente se vulneró el derecho fundamental de la agrupación al acceso a la tutela procesal efectiva, al impedirse un pronunciamiento de fondo sobre los pedidos de nulidad.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 había declarado improcedente la solicitud porque el partido no habría adjuntado los comprobantes que acreditaran el pago completo de la tasa electoral, fijada en S/ 1.375 por cada mesa impugnada.

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Asimismo, el JNE también evaluará este viernes la apelación de Juntos por el Perú para invalidar 647 mesas en Estados Unidos.