Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 18 de junio de 2026

Cinco sismos se registraron en Perú el 17 de junio de 2026, incluido un movimiento de magnitud 3.6 en el Callao y otro de 3.8 grados al norte de Nueva Cajamarca, en la región San Martín.

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Mapa físico de Perú con seis epicentros señalados por círculos rojos concéntricos. Se observa el océano, el relieve terrestre y el logo del IGP.
Un mapa físico de Perú muestra con círculos rojos los epicentros de sismos recientes en Lima, Arequipa, Pasco, Callao y San Martín, acompañado del logo oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de junio de 2026, diversas regiones de Perú experimentaron una jornada marcada por la actividad sísmica. En total, se registraron cinco sismos de distinta magnitud, generando inquietud en varias localidades del país. Entre los eventos más relevantes, se identificó un sismo de 3.6 grados en el Callao, zona de alta concentración urbana y portuaria, donde la población percibió el movimiento, aunque no se reportaron daños.

Otro de los sismos de mayor magnitud ocurrió al norte de Nueva Cajamarca, en la región San Martín, con una intensidad de 3.8 grados y una profundidad de 30 kilómetros. Este evento se localizó a 13 kilómetros de la ciudad, siendo percibido con intensidad II-III por los habitantes de la zona. Las autoridades monitorearon la situación y descartaron afectaciones materiales o personales.

La seguidilla de movimientos telúricos llevó a que organismos de emergencia y el Instituto Geofísico del Perú reforzaran los llamados a la calma y recordaran las medidas de prevención ante estos fenómenos. Pese a la preocupación generada, los reportes oficiales confirmaron que no se registraron consecuencias graves, manteniendo la normalidad en las actividades cotidianas de las áreas afectadas.

Tres personas de espaldas observan múltiples pantallas en una sala de monitoreo sísmico; se ven mapas de Perú con puntos de alerta roja, gráficos de ondas y el logo del IGP.
Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:36 hsHoy

Sismo en Ucayali

Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 00:12 horas del 18 de junio de 2026, según información del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 24 kilómetros al este de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, y a una profundidad de 175 kilómetros.

El evento sísmico tuvo una intensidad de III en la escala de Mercalli en la ciudad de Pucallpa. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas, pero recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de prevención ante posibles réplicas.

11:33 hsHoy

Zonas sísmicas y antecedentes en Perú

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas geológicas más activas del mundo. Esta franja concentra cerca del 85% de la actividad sísmica global y atraviesa la costa peruana de norte a sur. La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han provocado daños significativos en el pasado.

Vista frontal de una sala de monitoreo sísmico con un cartel del IGP en el centro. Al fondo, ocho monitores muestran mapas geográficos y gráficos de actividad telúrica.
Una moderna sala de monitoreo sísmico en Perú, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, muestra múltiples pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) han reiterado en diversas ocasiones la importancia de la preparación ante estos fenómenos. Los registros históricos muestran que ciudades como Lima, Arequipa, Ica, Piura y Trujillo se encuentran en zonas de alta exposición, lo que exige mantener protocolos de seguridad y planes de evacuación actualizados.

11:32 hsHoy

Recomendaciones de expertos para la población

Especialistas en gestión de riesgo y sismología recomiendan a la ciudadanía informarse exclusivamente por canales oficiales, como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante cualquier evento sísmico. Según declaraciones recogidas por Associated Press, los expertos insisten en la importancia de la calma y la ejecución de procedimientos previamente ensayados con la familia, en la oficina o en centros educativos.

Los expertos consultados por la agencia afirman: “Antes de un sismo, resulta fundamental identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, así como rutas de evacuación libres de obstáculos.” También recomiendan participar en simulacros nacionales y mantener la comunicación constante con familiares y vecinos para actuar en conjunto si ocurre un movimiento fuerte.

Kit de emergencia: mochila con agua, alimentos, radio, botiquín, mascarillas. Junto a mapa de evacuación urbana con rutas y logo INDECI, en mesa.
Un kit de emergencia completo que incluye una mochila, agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y mascarillas, junto a un mapa de rutas de evacuación de una ciudad peruana con el logo de INDECI, destacando la importancia de la preparación ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:20 hsHoy

¿Qué hacer durante un sismo?

Al momento de percibir un temblor, los especialistas sugieren mantener la serenidad y aplicar la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo una mesa resistente o escritorio. Es preferible evitar correr, utilizar ascensores o permanecer cerca de ventanas y objetos que puedan caer. Si la persona se encuentra en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones antiguas o con daños estructurales.

En situaciones donde el temblor ocurre mientras se conduce, la recomendación es detener el vehículo en una zona segura lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que el movimiento finalice. Posteriormente, se debe encender la radio para recibir información oficial y evitar el uso de líneas telefónicas, reservando estas para emergencias.

Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:55 hsHoy

¿Qué debo tener en casa para estar prevenido ante un terremoto en Perú?

La preparación ante un terremoto comienza con la elaboración de una mochila de emergencia. El INDECI recomienda incluir en la mochila agua potable para al menos tres días, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, dinero en efectivo y mascarillas. Además, se aconseja guardar copia de llaves, ropa de abrigo, una manta ligera y cargadores portátiles para dispositivos móviles.

Tres personas monitorean múltiples pantallas con gráficos sísmicos y mapas en un centro de control. Dos hombres hablan por teléfono. El logo del IGP es visible.
Personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP) supervisa intensamente datos sísmicos en tiempo real desde su centro de operaciones en Lima, asegurando el monitoreo constante ante posibles movimientos telúricos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia Reuters detalla en sus reportes sobre prevención: “Las familias deben revisar periódicamente el contenido de la mochila y ubicarla en un lugar accesible para todos los integrantes del hogar.” De igual modo, mantener una lista de contactos de emergencia y tener un plan de encuentro familiar resulta esencial si las comunicaciones se ven interrumpidas por el evento.

07:41 hsHoy

La importancia de la cultura preventiva

La recurrencia de sismos en el territorio peruano ha impulsado campañas educativas en escuelas, empresas y organismos públicos para fortalecer la cultura preventiva. Organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han colaborado en el diseño de materiales didácticos y programas de capacitación dirigidos a la población vulnerable.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sector académico, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el IGP han desarrollado estudios sobre el comportamiento de las construcciones ante eventos sísmicos. Estos informes concluyen que la adecuada supervisión de las obras y el respeto a los códigos técnicos de edificación reducen el riesgo de colapso y permiten una respuesta más eficiente ante emergencias.

07:28 hsHoy

Reporte actualizado y monitoreo constante

El monitoreo en tiempo real permite a las autoridades emitir alertas tempranas y coordinar la respuesta ante posibles emergencias. El IGP mantiene estaciones sismológicas distribuidas en todo el país, lo que facilita la detección rápida de movimientos telúricos y la difusión inmediata de información oficial a través de canales digitales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre entidades como el CENEPRED, INDECI y los gobiernos regionales resulta clave para evaluar daños, canalizar ayuda y restablecer servicios básicos tras un evento mayor. La activación de protocolos de emergencia y la movilización de brigadas de rescate forman parte del esquema nacional de respuesta ante desastres.

06:43 hsHoy

Perspectivas y próximos pasos

El Instituto Geofísico del Perú continuará evaluando la secuencia sísmica registrada el 17 de junio y actualizando los reportes para mantener informada a la ciudadanía. Se mantiene la recomendación de revisar las condiciones estructurales de viviendas y edificios, así como de participar en actividades de sensibilización promovidas por las autoridades locales.

Las entidades responsables recuerdan que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas frente a la amenaza sísmica que caracteriza al territorio peruano. La participación activa de la población y el acceso a información confiable constituyen factores determinantes para reducir riesgos y proteger vidas ante futuros eventos.

05:20 hsHoy

Sismo de 4.8 grados en Ucayali

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.8 la madrugada del 18 de junio de 2026 a las 00:12 horas, con una profundidad de 175 kilómetros. El epicentro se localizó a 24 kilómetros al este de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, con coordenadas -8.45 de latitud y -74.32 de longitud.

El evento sísmico alcanzó una intensidad III en Pucallpa, donde fue percibido por la población, aunque las autoridades no reportaron daños personales ni materiales hasta el momento.

05:01 hsHoy

Perú: zona de constante movimiento telúrico

Cinco movimientos sísmicos sacudieron distintas regiones del Perú el 17 de junio de 2026, incluido un temblor de magnitud 3.8 en San Martín y otro de 3.6 en el Callao, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Las autoridades confirmaron que no se registraron daños personales ni materiales, aunque la actividad despertó inquietud en la población y reavivó las recomendaciones de prevención ante eventos de este tipo.

Vista aérea del puerto del Callao al amanecer, mostrando barcos de carga, grúas, contenedores apilados y una ciudad costera difuminada al fondo.
Vista aérea del puerto del Callao al amanecer, mostrando grandes barcos de carga, grúas portuarias y contenedores, en un ambiente de vigilancia tras la reciente alerta sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer evento relevante se produjo en la costa central, donde la población del Callao percibió un movimiento telúrico leve poco antes de la medianoche. El IGP informó que la magnitud fue de 3.6 y el epicentro se ubicó a varios kilómetros de la costa, a una profundidad que limitó el impacto en superficie. Posteriormente, a las 23:33, un sismo de 3.8 grados se registró a 13 kilómetros al norte de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, región San Martín. Este evento alcanzó una intensidad II-II, de acuerdo con el reporte oficial.

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