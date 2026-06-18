Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 18 de junio de 2026

Un mapa físico de Perú muestra con círculos rojos los epicentros de sismos recientes en Lima, Arequipa, Pasco, Callao y San Martín, acompañado del logo oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de junio de 2026, diversas regiones de Perú experimentaron una jornada marcada por la actividad sísmica. En total, se registraron cinco sismos de distinta magnitud, generando inquietud en varias localidades del país. Entre los eventos más relevantes, se identificó un sismo de 3.6 grados en el Callao, zona de alta concentración urbana y portuaria, donde la población percibió el movimiento, aunque no se reportaron daños.

Otro de los sismos de mayor magnitud ocurrió al norte de Nueva Cajamarca, en la región San Martín, con una intensidad de 3.8 grados y una profundidad de 30 kilómetros. Este evento se localizó a 13 kilómetros de la ciudad, siendo percibido con intensidad II-III por los habitantes de la zona. Las autoridades monitorearon la situación y descartaron afectaciones materiales o personales.

La seguidilla de movimientos telúricos llevó a que organismos de emergencia y el Instituto Geofísico del Perú reforzaran los llamados a la calma y recordaran las medidas de prevención ante estos fenómenos. Pese a la preocupación generada, los reportes oficiales confirmaron que no se registraron consecuencias graves, manteniendo la normalidad en las actividades cotidianas de las áreas afectadas.