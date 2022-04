Familiares de paciente con cáncer de cuello uterino piden al Hospital Edgardo Rebagliati operación urgente

Hasta la fecha no se realiza la intervención quirúrgica requerida. | Foto: Agencia Andina

Los familiares de Nicolasa Quispe Quispe (64), una paciente con cáncer de cuello uterino, piden al Hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud) que la operen de manera urgente.

Nicolasa Quispe tenía fuertes dolores pélvicos desde mayo del 2021. En diciembre de ese año acudió al Hospital Guillermo Kaelin de Villa María del Triunfo por un derrame pleural. En enero del presente año fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino, por lo que fue referida al Hospital Edgardo Rebagliati, donde le realizaron todos los exámenes preoperatorios hasta marzo.

Sin embargo, hasta la fecha no se realiza la intervención quirúrgica requerida.

“He ido varias veces a hablar con jefatura del piso 7A y la doctora me dice que no hay cama, que delante de mi mamá hay 400 pacientes esperando. Después, otro día que voy me dice que no tiene tiempo, que está trabajando. Ni me deja hablar de mi reclamo para la operación de mi mamá. Hasta ahora mi mamá anda mal, su abdomen se le ha extendido más y la traigo de emergencia. Solamente le ponen calmantes, pero lo que mi mamá necesita es una operación quirúrgica”, contó María Copa, una de las hijas de la paciente, a RPP.

PIDEN UNA CAMA

La hija de la paciente solicitó ayuda al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud para que habiliten una cama para Nicolasa Quispe y se pueda programar la operación quirúrgica.

Según refirieron, la paciente permanece en el Hospital Guillermo Kaelin con calmantes. Se encuentra con el abdomen inflamado y desde hace tres días no puede recibir alimentos sólidos. Los familiares deben licuar su comida y dársela en porciones pequeñas para evitar vómitos.

“Por favor, que el Hospital Edgardo Rebagliati brinde cama a mi madre. En caso no sea posible, quizá el Hospital Neoplásicas o en otro centro que pueda ayudar. Por favor, mi madre está padeciendo mucho dolor”, manifestó la hija.

ESTRATEGIA DE ESSALUD CONTRA EL CÁNCER

EsSalud informó hace pocos días que implementa las estrategias de la Organización Mundial de Salud (OMS) denominada “90-70-90″ que sirven para prevenir el cáncer de cuello uterino en las mujeres.

El doctor Juan David Espinoza, cirujano oncólogo del área de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, explicó que esta estrategia se define como 90 % de cobertura de vacunación en niñas menores de 15 años, 70 % de pruebas de alto rendimiento en pacientes de 35 a 45 años (test de detección del VPH a nivel cervical) y tratamiento al 90 % de pacientes con un diagnóstico de lesión premaligna o maligna.

“Con esas tres estrategias se prevé que a largo plazo se pueda erradicar el cáncer de cuello uterino”, señaló a la Agencia Andina.

Además, informó que el cáncer de cuello uterino es causa de muerte en mujeres que, por temor no justificado, no acuden a sus chequeos preventivos de Papanicolaou, los cuales deben realizarse anualmente para un diagnóstico y control oportuno de la enfermedad.

Vacuna contra el virus del papiloma humano previene neoplasia y detección precoz permite curar la enfermedad. | Foto: Agencia Andina

Añadió que un 50 % de las pacientes referidas al hospital Sabogal llegan con la enfermedad avanzada cuando ya no es factible manejarla quirúrgicamente.

“Hay que perder el miedo a las pruebas de despistaje y considerar que más del 80% de mujeres con una lesión de bajo grado se van a curar rápidamente porque los cambios son leves, y con la descamación del cérvix y el sistema inmunológico fuerte puede desaparecer. En las lesiones de alto grado ese porcentaje disminuye, pero se conversa con la paciente dependiendo de la edad del deseo de tener más hijos o si es que no los ha tenido para individualizar el tratamiento”, sostuvo.

