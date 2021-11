Cáncer de cuello uterino: mujeres entre 25 y 30 presentan más casos

Las lesiones premalignas empiezan a verse desde los 25 años en adelante, las cuales generan cambios muy ligeros, pequeñitos, que solo pueden observarse a nivel microscópico y son detectados con ayuda de la prueba del Papanicolau. Foto: ANDINA

Más mujeres jóvenes están presentando casos de cáncer de cuello uterino en los servicios de emergencia de diversos hospitales del país, así como en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

“Hemos visto en los hospitales y en el INEN llegar por emergencia a jóvenes con 25 años y con cáncer avanzado. Es impresionante. No hay una cultura de chequeo preventivo”, dijo a la agencia Andina Víctor Palacio, director de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud (Minsa).

Comentó que estos casos tienen estrecha vinculación con un inicio temprano de la actividad sexual y la falta de prevención mediante la vacuna.

“Si una mujer es activa sexualmente tiene entre un 60% a 80% de posibilidad de contagiarse del virus del papiloma humano o VPH. Cuando llega a los 25 o 30 años tendrá mayor posibilidad de desarrollar una lesión premaligna de alto riesgo y eso determina la posibilidad de un cáncer de cuello uterino”.

Explicó que las lesiones premalignas empiezan a verse desde los 25 años en adelante, con cambios muy ligeros, pequeñitos, que solo pueden observarse a nivel microscópico y son detectados con ayuda de la prueba del Papanicolau.

La ocurrencia de estos casos es lamentable porque existen mecanismos para prevenir el cáncer de cuello uterino, así como pruebas para detectarlo a tiempo, señaló el experto.

VACUNAS Y PRUEBAS MOLECULARES

En el caso de la prevención, destacó la aplicación de la vacuna contra el VPH a niñas y adolescentes entre los 9 y 13 años o que estén cursando el quinto grado de educación primaria.

“Las jóvenes no saben qué es una prueba de Papanicolau, menos qué es una prueba molecular para detectar el virus del papiloma humano y que ahora es totalmente gratuita. No tienen que pedir nada porque es su derecho”, indicó Palacio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, toda mujer entre 35 y 45 debe tener al menos una vez al año una prueba de alta performance para descartar un cáncer de cuello uterino.

Destacó que el Minsa realizará una campaña ambiciosa y masiva de pruebas moleculares a nivel nacional para detectar lesiones premalignas de cáncer de cuello uterino por VPH para mujeres entre 30 a 49 años, totalmente gratuitas.

Las pruebas ya están distribuidas en las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana, Lima región, Huaral, Chanchamayo e Iquitos.

“Esta campaña se implementará el próximo año al 100% en la Amazonía. Esta parte del país registra la tasa más alta de este tipo de cáncer, entre muchas razones debido a que muchas mujeres tiene una con-infección con parasitosis y eso disminuye las defensas para contrarrestar una infección de VPH”, anotó.

El tamizaje con pruebas moleculares se realizará en las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martín y Amazonas, que ahora tienen cifras rojas en tasa de mortalidad por este cáncer; Loreto encabeza la lista.

El especialista destacó que la campaña en la Amazonía se realizará en alianza con EsSalud. “Esperamos que las pruebas las entreguen en noviembre para prepararnos todo diciembre para arrancar en enero con todo”, anunció el experto.

¿CÓMO ES LA PRUEBA?

La prueba molecular para VPH tiene alta sensibilidad y especificidad, además de ser auto-toma, es decir, la misma mujer se la practica.

“Ella introduce en el cuello uterino un hisopo que no lastima, le da de 3 a 5 vueltas en la cavidad vaginal y lo inserta en un recipiente especial”, explicó Víctor Palacio.

La muestra se procesa en un sistema automatizado para determinar si tiene la presencia de VPH y el resultado estará listo entre 7 y 10 días.

Los requisitos para poder acceder a este descarte de VPH son no estar menstruando, no haber tenido relaciones sexuales el día anterior y no haberse aplicado óvulos. Esta prueba -que en una clínica privada cuesta 400 soles- será ofrecida por el estado de forma totalmente gratuita.

Cada día fallecen en el Perú entre 5 a 6 mujeres con un cáncer relacionado al Virus del Papiloma Humano (VPH), que es de transmisión sexual y altamente contagioso. Es el principal responsable de la neoplasia al cuello uterino y de otros canceres, como el vaginal, de vulva, pene o ano.

El cáncer de cuello uterino representa la segunda causa de muerte en nuestro país y primera causa de muerte en las mujeres. Por esta razón, desde el año 2011, el país introdujo la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el Esquema Nacional de Vacunación peruano, que previene la infección por los virus del papiloma humano responsable del cáncer de cuello uterino y verrugas genitales

(Con información de Agencia Andina)

