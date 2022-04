Cristina Rodríguez: de ‘hechicera de la salsa’ a ser acusada de liderar banda criminal de clonación de tarjetas

Incautan bienes de Cristina Rodríguez por presunta clonación de tarjetas. (Foto: Instagram)

En octubre del 2020, Cristina Rodríguez Bobadilla, integrante y propietaria de la orquesta Hechiceras de la Salsa, se convirtió en una de las mujeres más buscadas por la Policía Nacional del Perú. De acuerdo a las investigaciones, la cantante era parte de una banda internacional dedicada al fraude mediante la clonación de tarjetas de crédito.

En ese entonces la Fiscalía solicitó una detención preliminar de siete días para ella y su pareja Anderson de los Santos. Sin embargo, la artista fue declarada como no ubicable y desde la clandestinidad se pronunció.

“ Cómo van a decir que soy la más buscada si estoy en mi casa y nadie me va a buscar. Cómo no van a tener mi dirección si me han estado haciendo seguimiento ”, expresó al programa Día D, para luego reconocer que ya no se encontraba en su vivienda.

Asimismo, afirmó que todas las propiedades que tiene a su nombre las adquirió debido a las actividades artísticas que hace desde hace 15 años. Ella explicó que desde hace 11 años tiene una empresa constituida y que las autoridades lo podían comprobar.

Sin embargo, Carlos Céspedes, coronel de la PNP, aseguró que la bailarina siempre acudía los cajeros automáticos en compañía de su pareja, el brasileño Anderson Dos Santos Oliveira (34), cabecilla de la banda Los Cibernéticos de Río.

De acuerdo a la investigación policial, la pareja llegó a retirar en el 2018 más de 2 millones 600 mil soles y 250 mil dólares de tarjetas de crédito y de débito clonadas traídas de Argentina y otros países.

“ La función de la señora Rodríguez era la de ‘tarjetera’, es decir, desfalcaba las tarjetas junto a familiares yendo a los cajeros y obteniendo dinero de manera ilícita . Tarde o temprano la capturaremos porque ella sería la segunda cabecilla de la banda”, manifestó la autoridad.

Ella en aquel momento también indicó que no sabía nada sobre la presunta participación de sus familiares en el retiro de dinero de los cajeros. Además, sobre la detención que tuvo su pareja en otros países, la artista señaló que él debía ser quien responda dichas preguntas.

En otro momento, Cristina Rodríguez señaló que parte de las ganancias que generó con su pareja forman parte de las inversiones que han realizado en dos restaurantes en Lima, sumando las ‘inversiones’ que tendría su pareja en Brasil.

Pese a sus explicaciones, este miércoles 27 de abril las autoridades realizaron una incautación de bienes en simultáneo en un departamento ubicado en la calle Hermilio Valdizan, en Magdalena del Mar, así como en los distritos de San Miguel y en Santiago de Surco.

A la pareja también se le incautó los autos de lujo que habían adquirido años atrás, todo debido a que lo habrían adquirido con dinero ilícito, por lo que las autoridades han decidido intervenir.

De los escenarios al mundo delictivo. Cristina Rodríguez Bobadilla es investigada por presuntamente ser una de las cabecillas de una banda dedicada a retirar dinero ilícito.

