Proponen implementar sistema braille en restaurantes y servicios turísticos para personas ciegas

Se busca asegurar los derechos a la libertad de información, comunicación y expresión de las personas con discapacidad. | Foto: Agencia Andina

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República por la bancada de Avanza País, propone que los restaurantes y servicios turísticos a nivel nacional tengan que contar con un sistema braille pensando en las personas con discapacidad visual.

Se trata del proyecto de Ley N° 1844/2021-CR, presentado por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), que tiene el objetivo de asegurar el derecho de acceso a la información con la implementación del referido sistema.

La norma plantea la modificación del artículo 21 de la Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y añade lo siguiente:

- “Las empresas que brinden el servicio de restauración y servicios turísticos deberán implementar el sistema braille en un porcentaje no menor al 5% del total de su oferta”.

- “Para la implementación del sistema braille en la provisión de bienes y servicios, las entidades privadas en cuestión podrán contar con el servicio de impresión de textos en sistema braille ofrecido por la Biblioteca Nacional del Perú, así como por los gobiernos subnacionales tales como municipalidades, a una tarifa que no exceda el costo de producción y operaciones durante el primer año de vigencia de la presente ley”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley argumenta su propuesta indicando que la Defensoría del Pueblo ha destacado la importancia del braille ya que permite que las personas ciegas sean autónomas y construyan una vida independiente.

Además, se busca asegurar los derechos a la libertad de información, comunicación y expresión de las personas con discapacidad, siguiendo lo estipulado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.

Para su aprobación, esta iniciativa legislativa deberá llegar en primer lugar a las comisiones respectivas para su debate y posterior aprobación. Luego tendrá que ser aprobado en Pleno del Congreso y finalmente promulgado por el Poder Ejecutivo.

HARRY POTTER EN BRAILLE

Por otro lado, hace unas semanas, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anunció que realizó la impresión en braille y el envío gratuito del libro Harry Potter y la cámara secreta (1998), de la autora británica J. K. Rowling, que solicitó el usuario piurano con discapacidad visual Jesús Ordinola (41), a través de la página web de la institución, en el marco del servicio accesible Tiflos BNP.

“Me ha llenado de mucha satisfacción recibir el libro. Siempre me han gustado las historias de Harry Potter. He escuchado las películas y los audiolibros, pero no los había leído. Es otra forma de imaginarte los personajes y las historias y ayuda a concentrarte. No hay comparación”, manifestó Jesús.

BNP

