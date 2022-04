Peter Arévalo analizó empate de Universitario: “Está pasando por una crisis y sus hinchas lo manifiestan”

Peter Arévalo entendió el malestar del hincha ante el mal momento de Universitario.

Universitario de Deportes se hunde cada vez más en la Liga 1 2022. Y es que luego del empate ante Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura, las posibilidades de luchar por el título se alejan. En ese sentido, Peter Arévalo analizó el presente del cuadro ‘crema’, considerando que no levanta cabeza desde la derrota ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano.

“ Creo que Universitario está atravesando por una crisis y sus hinchas lo manifiestan. La cantidad de gente que metió en las últimas dos fechas, de 6 puntos ganó 1. Me pongo en el lugar de cualquiera de los dos, Alianza Lima o Universitario. Perder un clásico de la manera como se dio la semana pasada y no ganar el siguiente partido hace que el hincha no supere eso. El hincha de los grandes necesita ver a su equipo ganar para superar el momento. Y hoy (ayer) no lo superó”, señaló el narrador deportivo en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Ante el cuadro ‘porteño’, la institución ‘merengue’ habilitó cerca de 30 mil entradas en el Estadio Monumental para que sus hinchas presenciaran este partido y casi todas se vendieron. Los hinchas tenían la necesidad de que su equipo consiguiera la victoria, sobre todo tras la abultada caída que sufrieron ante el ‘compadre’ en la jornada pasada.

De hecho, los locales empezaron ganando, pero una serie de errores perjudicó que obtuvieran un mejor resultado. “ Lo ganaban 1 a 0 y Sport Boys le empató a Universitario en una nueva falsa actuación del equipo ‘crema’. Metió variantes el equipo de Jorge Araujo pero no le alcanzó para ganar”, añadió.

El gol de Alex Valera apenas al inicio del segundo tiempo (49 minutos) fue gritado con mucha pasión por el mal momento que venían atravesando. Inclusive parecía que las cosas cambiarían para mejor, pero no sucedió. Tan solo pasaron 10 minutos más tarde para que Jostin Alarcón colocara el empate tras una pasividad en la marca de los defensas del elenco ‘merengue’. Con los ingresos de Rodrigo Vilca y Joao Villamarín trataron de revertir la situación para adelantarse otra vez en el marcador, aunque finalmente esto no se dio. Dicho contexto provocó que los hinchas pifiaran al equipo ante la imposibilidad de sostener el resultado y ni mucho menos poder ganar un encuentro.

PIFIAS DE LA HINCHADA ‘CREMA’

Justamente, el periodista se refirió a estas críticas que se hicieron presentes en el coloso deportivo de Ate. “Me parece que Universitario de Deportes, y por eso está la explicación, porque el hincha no reclama por las puras. No va y pifia o abuchea a su equipo por las puras. El hincha no está conforme. Los hinchas de los equipos grandes van a querer ganar siempre, tengan el equipo que tengan . Hay una obligación histórica de los equipos grandes y eso es lo que no está pasando en Universitario”, aseguró.

El periodista deportivo entendió la molestia del hincha ante el mal momento del cuadro 'crema', considerando la goleada en contra ante Alianza Lima. | Video: ESPN Perú

HUNDIMIENTO ANÍMICO

Y es que el hecho de que hayan perdido ante el conjunto ‘blanquiazul’ y de forma escandalosa, hundió a la escuadra ‘estudiantil’ en un hoyo anímico. Quizás no tanto a nivel de resultados, ya que aún se encontraban entre los 8 primeros y con posibilidades latentes de pelear por el Apertura, pero el factor de que haya sido una goleada en contra ante el clásico rival fue determinante para que le llegara las críticas de sus propios hinchas. Además de la ya conocida salida del técnico uruguayo, Álvaro Gutiérrez.

En su reemplazo entró Jorge Araujo (DT de la Reserva), por ahora de forma temporal. Sin embargo, la igualdad ante los ‘rosados’ y nuevamente como locales, disminuyó esas chances de mantenerse en el pelotón de equipos que están a las expectativas por el primer título de la temporada.

Por ahora tienen una ligera esperanza, ya que se ubican en la octava posición con 17 puntos, aunque la diferencia con los primeros lugares es de apenas 5 puntos . No obstante, ya no dependen de sí mismos y deben esperan que los de arriban pierdan unidades para meterse de lleno en la contienda.

Universitario 1-1 Sport Boys: resumen y mejores jugadas del partido por Liga 1. (Video: GOLPERU).

SEGUIR LEYENDO