Jorge Araujo opinó del empate de Universitario: “Nos pareció injusto el resultado”

Jorge Araujo brindó conferencia de prensa tras empate de Universitario.

Jorge Araujo hizo su debut en el banquillo de Universitario de Deportes con un empate. ‘Coco’ y compañía no pudieron en casa contra Sport Boys e igualaron 1-1 por la jornada 11 de la Liga 1. El técnico ‘crema’ manifestó que el resultado no le pareció muy justo por el trámite del compromiso.

“Considero que el partido tuvo un buen nivel de parte nuestra, sobre todo el primer tiempo. Hubo muchas situaciones de gol, pero nos faltó concretarlas. Es un tema que tenemos que mejorar. Los chicos pusieron todo para que esta fiesta sea redonda, nos pareció un poco injusto el resultado por como llegó el gol (de Sport Boys) ”, declaró el estratega peruano en conferencia de prensa.

Asimismo, Araujo mandó un mensaje pensando en lo que vendrá del campeonato. “Hay que mirar para adelante, pasar rápido la página de hoy, sostener lo que venimos haciendo y estamos en capacidad de mejorar el nivel”.

Jorge Araujo se refirió al empate de Universitario ante Sport Boys por Liga 1.

Con este empate, Universitario sigue a cinco puntos del líder, Sport Huancayo. El club ‘merengue’ se encuentra octavo con 17 unidades y solo le queda siete partidos, ya que en la jornada 17 descansará porque el campeonato se está jugando con 19 clubes.

Jorge Araujo confía en que su equipo puede sumar la mayor cantidad de puntos y quedarse con el Apertura. “En el club no podemos bajar los brazos. Esto acaba cuando los números no te lo permiten. Mientras que tengamos posibilidades de jugar y sumar de a tres no vamos a rendirnos. Tenemos un partido con Grau el fin de semana y vamos a prepararnos”.

El estratega nacional se refirió a la expulsión de Gerson Barreto. “El partido hasta ese momento teníamos posibilidades de ganarlo. No veníamos con el mismo peso del primer tiempo, pero si creamos ocasiones de peligro. Con 11 jugadores, hubiéramos tenido más oportunidades de concretar”.

UNIVERSITARIO VS. SPORT BOYS

Universitario de Deportes asumió el rol de protagonista desde el arranque, lastimosamente no pudo concretar las ocasiones de gol que generó en el primer tiempo. Cuando inició la etapa complementaria, la ‘U’ logró abrir el marcador por medio de Alex Valera a los 48 minutos.

Cuando no se puede jugando, la pelota parada resuelve muchas cosas. Iván Santillán cobró una falta por el sector izquierdo, centró al área chica y el delantero ‘merengue’ le ganó el ‘vivo’ a Patricio Álvarez. El exfutbolista de Deportivo Llacuabamba conectó de cabeza y la mandó a guardar. De esta forma sumó su sexto gol en el torneo local.

Diez minutos más tarde llegó el empate. Rodrigo Cuba sacó un lateral largo y la pelota fue pivoteada por Renzo Revoredo. Por el segundo palo apareció Alexis Blanco, quien remató y su disparo fue bloqueado por José Carvallo. El rebote fue tomado por Jostin Alarcón y marcó el 1-1.

A los 82′. Gerson Barreto, el cual recién había ingresado en reemplazo de Jorge Murrugarra, no se midió y le entró fuerte a Luis Ramírez. Inmediatamente, el árbitro le mostró la cartulina roja y esto condicionó a los ‘cremas’.

Universitario 1-1 Sport Boys: resumen y mejores jugadas del partido por Liga 1. (Video: GOLPERU).

PRÓXIMA FECHA

Universitario se enfrentará ante Atlético Grau en condición de visitante. El partido está programado para el 01 de mayo a las 13:00 (hora local) en el estadio Municipal de Bernal. Su rival viene de lograr una importante victoria (2-1) ante Ayacucho FC con un autogol de Cristian Techera y un gol de Joel López.

