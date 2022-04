Alex Valera tras empate de Universitario ante Sport Boys: “Nos vamos muy molestos. Tenemos que cambiar el chip”

Alex Valera reveló su malestar por el empate entre Universitario y Sport Boys. | Captura GOLPERU

Universitario de Deportes no pudo hacer respetar la localía y empató 1 a 1 ante Sport Boys en un encuentro que se jugó por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Sin duda, un resultado que aleja a los ‘cremas’ de los primeros lugares en la consigna de luchar por el título. En ese sentido, Alex Valera se mostró enojado por este marcador y reconoció no encontrarle respuesta.

“ La verdad me voy molesto. Queríamos sacar los 3 puntos, nos metían en la punta, pero lamentablemente no se dio el resultado. ¿Qué más puedo decir? Simplemente olvidar este partido y enfocarnos en el que nos toca la otra semana , a sacar los puntos que podamos. Ya no queda nada más que decir, los hinchas están molestos , nosotros también”, manifestó el delantero en declaraciones tras el partido para GOLPERU.

SIN RESPUESTAS AL EMPATE

Del mismo modo, se mostró sorprendido por el empate que sacó el cuadro ‘porteño’ ante la superioridad que venía implantando el elenco ‘merengue’ tras romper la paridad inicial. “ No sé qué pasó. Era un partido que lo teníamos prácticamente bien, jugando y todo pero así es el fútbol. Ahora nos sacaron un empate y la verdad que es nos vamos recontra molestos”, afirmó.

Valera fue el autor del tanto para la entidad de Ate, pero esto se vio opacado con la anotación de los dirigidos por Juan Alayo. Precisamente, el atacante sintió la frustración por no obtener la victoria, sobre todo, tras la última goleada que recibieron en casa ante Alianza Lima. “ Necesitábamos este triunfo por todo lo que veníamos pasando , pero hay que trabajar, no nos queda de otra”, declaró.

SIGUIENTE PARTIDO

Finalmente, dejó en claro que ante Atlético Grau en la próxima fecha deberán corregir los errores para reconducir su rumbo en el torneo local y meterse en esa lucha. “Atlético Grau en Piura. Tenemos que cambiar de chip rápidamente porque no nos está dando resultado y simplemente hay que enfocarnos para el partido que viene”, señaló.

El delantero 'crema' expresó su enojo por la igualdad luego de ir ganando. | Video: GOLPERU

Y es que la escuadra ‘crema’ tenía la necesidad de sacar un resultado positivo luego de caer goleada por 4 a 1 ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Este resultado los obligaba a ganar ante Sport Boys y con sus hinchas en el Estadio Monumental. Como una oportunidad de revancha ante lo previamente mencionado y para enrumbar al equipo.

De hecho, en el inicio del encuentro, los locales se dividieron las acciones con el elenco ‘porteño’. Sin embargo, tuvieron grandes ocasiones de abrir el marcador y tuvieron mayor intención de generar peligro. Fue así como en esa primera mitad se fueron empatados 0 a 0.

Todo cambió en el segundo tiempo, ya que el conjunto dirigido por Jorge Araujo despertó y avanzó sus líneas para romper la paridad. En ese sentido, el propio Alex Valera fue el encargado de anotar el primer gol del partido luego de anticiparse al arquero rival, Patricio Álvarez, tras un tiro libre ejecutado por Iván Santillán. A partir de ahí, se evidenció la superioridad.

Sin embargo, la visita aprovechó un descuido de la zaga ‘estudiantil’ para meterse en el partido con la anotación de Jostin Alarcón, quien convirtió con la zurda luego de quedar solo en un rebote que le quedó en área de los locales.

Evidentemente, este fue un golpe duro y que los aleja del pelotón de equipos que conforman los primeros lugares. Por el momento, bajaron a la octava posición y quedan relegados con 17 puntos. Aunque el hecho de que aún falten 8 fechas por disputarse les otorga cierta posibilidad matemática de seguir en la pelea por el Apertura.

Alex Valera desató su furia tras el gol anotado a Sport Boys. | Foto: Universitario

