Hablar de cucarachas puede trasladarnos a momentos poco atractivos y llamativos para nuestra mente, ya que las personas en su mayoría asocian a este animal a momentos poco agradables y no es para menos. Pero fuera del miedo, asco o pavor hacia estos insectos, alguna vez te has preguntado ¿cuál es la función de las cucarachas en el planeta?, o ¿qué sucedería si no existieran?

El nombre científico es Blattodea y hasta el momento se conocen alrededor de 4500 especies en el mundo. Su rápida reproducción y gran adaptabilidad en diversos ambientes, épocas, climas y más ha hecho que prevalezcan hasta el momento. Se trata de uno de los insectos con mayor supervivencia en la historia del mundo.

Pero tal como lo mencionamos, durante diversos años los seres humanos en su mayoría, han encontrado en ellas una experiencia negativa, debido a que son insectos muy rápidos al momento de andar, un poco más grandes y además provienen de desechos y lugares poco higiénicos. El miedo patológico que presentan las personas a este ser vivo se llama blatofobia.

Dejando de lado el miedo y demás sensaciones, es momento de conocer cuál es la función de las cucarachas en el mundo y qué pasaría con los seres humanos y el planeta Tierra si no existieran. A continuación la repuesta.

FUNCIÓN DE LAS CUCARACHAS EN EL MUNDO

1. Fuente de alimento para mamíferos:

Recordemos que en el mundo hay aproximadamente 4.500 especies de cucarachas, y por lo tanto, en su gran variedad sirven de alimento para muchas aves y mamíferos. Aunque suene increíble, algunos seres humanos de diversas culturas consumen ciertas especies de este insecto.

Respecto a las aves, por ejemplo, el alimento principal del pájaro carpintero de pico rojo son estos insectos, ya que constituyen el 50% de la alimentación del ave.

2. Cadena alimenticia para otros animales:

Tal como lo mencionamos en el punto de arriba, las cucarachas forman parte del consumo básico de ciertos animales. En el caso de que este insecto desaparezca, la cadena alimenticia de seres vivos más grandes se vería indirectamente afectada. Entre las especies afectadas podrían estar los reptiles, águilas, lobos y más.

3. Nutrientes para la tierra:

Los artrópodos que viven en los bosques consumen materiales vegetales. Al ingresar insumos naturales, se combinan con los microbios que albergan en su vientre, los cuales ayudan a descomponer la materia vegetal que se degrada y que no es digerible para otras criaturas.

Al momento de la secreción, otros microbios que se encuentran en la tierra se alimentan de ella y así se forma una cadena. En el caso de ciertas especies blattodeas aportan también a la polinización en zonas tropicales.

DATO: Su función como depredador incluye el consume de especies o plagas que amenazan el crecimiento y desarrollo agrícola.

4. Fuente de nitrógeno.

¿Cómo se asocia el nitrógeno a las cucarachas? La respuesta es simple, pero antes debes de saber por qué es necesario el nitrógeno en el planeta.

Los seres humanos y las plantas, sobre todo los árboles, necesitan de nitrógeno . El crecimiento de estos no se puede dar sin este elemento químico. Su presencia en el medio ambiente también genera una cadena vital. Por ejemplo, su existencia permite la producción de aminoácidos, que a su vez producen proteínas que construyen células dentro del organismo. La producción del ADN también se apoya en el nitrógeno.

Este elemento también es básico para la fotosíntesis. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las cucarachas?

Es simple. Estas se alimentan de toda materia orgánica que esté en descomposición, los cuales tienen mucho hidrógeno atmosférico dentro. Los invertebrados las consumen y luego las liberan a través de sus heces y con ello también sale el hidrógeno. Los árboles y demás especies que necesitan este elemento comienzan a nutrirse de ello.

Por lo tanto, si las cucarachas desaparecieran, este ciclo se vería afectado y terminaría perturbando la vida de todo ser vivo que se encuentre en el planeta. El cambio climático se tornaría más drástico.

