Trucos sencillos para quitar las manchas de moho de la ropa

162

La ropa es importante para el trabajo, ir a una fiesta o pasarlo en familia. Sin embargo, un problema bastante común en los hogares es la aparición de moho en el interior de los armarios. Aquí las personas guardan sus accesorios y vestimentas, que llegan a contaminarse con este hongo.

En esa línea, aunque en un principio puede pasar desapercibido, con los días causa en la ropa mal olor y manchas difíciles de eliminar. No te preocupes, ya que existen trucos caseros para quitar el moho de manera definitiva y aquí te los enseñaremos todos. ¿Por qué debo tener en cuenta ello? Porque hay varias soluciones para que el moho no dañe las prendas que se guardan en el closet o armario.

Por supuesto, lo idóneo será primero tomar medidas preventivas como limpiar las paredes del armario, adquirir productos antihumedad como las bolas de sal y asegurarse de guardar la ropa bien seca. Toma nota de cada método.

TRUCOS PARA QUITAR EL MOHO DE LA ROPA

1. Vinagre y bicarbonato

Primero, si tu ropa ya han adquirido mal olor y manchas de moho, aplícales una solución de vinagre blanco diluido en agua caliente. Pasados 20 o 30 minutos, enjuágalas en el ciclo normal de la lavadora. Por otro lado, si la mancha no sale y es muy difícil retirar, prueba combinando vinagre con bicarbonato de sodio, un elemento importante que siempre es utilizado para limpieza del hogar.

2. Lejía

El segundo consejo es utilizar la lejía solo para quitar el moho de la ropa blanca. Lo que debes hacer para lograr el objetivo es poner a llenar un balde y por cada litro de agua agregar media taza de lejía. Deja la prenda en remojo un par de horas y, para concluir el proceso, lávala como usualmente siempre lo haces. Siempre con cuidado y calma.

3. Limón y sal

El tercero es ideal para las prendas de algodón. ¿Cómo es eso? Pues en un recipiente mezcla un poco de zumo de limón con sal hasta formar una pasta un poco espesa. Lo que sigue es aplicar la solución sobre la mancha y dejarla un buen rato para que absorba las esporas del hongo. Posteriormente lava la prenda como de costumbre.

4. Agua con alcohol

Por último, aplicar el agua con alcohol. Ambos elementos funcionan a la perfección para quitar el moho de las prendas de cuero. Lo primero que debes hacer es frotar con un cepillo de dientes en círculos la zona donde se sitúa el hongo y dejarla expuesta al aire libre.

Luego mezcla en un recipiente agua y alcohol en cantidades iguales. Humedece un paño en la mezcla y frota la partes afectada. Finalmente, deja secar la prenda.

El moho es capaz de determinar que prefiere crecer hacia los tres platos Petri que hacia donde está el único plato.

¿EL MOHO ES CAPAZ DE “PENSAR” Y “DECIDIR?

De acuerdo a un descubrimiento hecho por los científicos del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard y del Centro de Descubrimiento Allen de la Universidad de Tufts (EE.UU.), encontró que el moho de lodo o “Physarum Polycephalum”, un organismo que no posee cerebro ni sistema nervioso, es capaz de “pensar” usando su cuerpo para detectar señales mecánicas en su entorno, realizar cálculos y decidir hacia qué dirección crecer .

“La gente se está interesando más en Physarum porque no tiene cerebro, pero aún puede realizar muchos de los comportamientos que asociamos con el pensamiento”, dijo la neurocientífica Nirosha Murugan de la Universidad de Algoma en Canadá en el año 2021 sobre el estudio.

“Averiguar cómo la vida protointeligente se las arregla para hacer este tipo de cálculo nos da más información sobre los fundamentos de la cognición y el comportamiento de los animales, incluido el nuestro”, agregó.

SEGUIR LEYENDO