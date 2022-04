Trucos y productos para limpiar las cortinas del baño de forma sencilla

Descubre trucos caseros que te ayudarán a deshacerte del moho y la suciedad de tus cortinas de baño (Foto: Freepik)

Sabemos que la limpieza del hogar requiere de algo de esfuerzo y constancia, pero existen trucos caseros y productos para hacerlo sin perder mucho tiempo. Necesarios si se busca un equilibrio entre la paciencia y la buena higiene. Por eso es importante tener la casa limpia, pero sobre todo el baño y todo lo que lo rodea.

El objetivo es evitar la proliferación de gérmenes, incluso limpiando las cortinas del baño para estar cómodos con el lugar ya sea para nosotros o en visitas de amigos. En ese sentido, presta atención al siguiente artículo en los productos para limpiar las cortinas de forma sencilla.

1. BICARBONATO DE SODIO

El primer truco casero para quitar las manchas de moho es usar bicarbonato de sodio. Este popular “multiusos de la limpieza” combate el crecimiento de los hongos y acaba con su desagradable olor. En ese sentido, para comprobarlo solo tienes que seguir estos pasos con el objetivo de tener limpieza.

Para cortinas de tela:

- Diluye media taza de bicarbonato de sodio con 2 tazas de agua caliente.

- Vierte la mezcla en la caja de la lavadora.

- Activa el ciclo habitual de lavado.

- Para cortinas de plástico

- Diluye media taza de bicarbonato de sodio con 2 tazas de agua caliente.

- Espera a que se enfríe la mezcla.

- Rocíalo con un atomizador.

- Por último, frota con un cepillo.

2. VINAGRE

El vinagre es otro de los trucos de limpieza. Sus compuestos previenen la oxidación y evitan que proliferen las bacterias.

- Pon el vinagre blanco en el interior de la caja de la lavadora.

- Activa el ciclo de lavado habitual.

- Rocía las cortinas con vinagre de manera recurrente para evitar que reaparezca el moho.

3. ZUMO DE LIMÓN

El zumo de limón es otro ingrediente natural recomendado para limpiar la cortina del baño. No es agresivo, realza los tonos naturales y acaba con la suciedad.

- Extrae el jugo de 5 limones.

- Viértelo en 1 litro de agua caliente.

- Sumerge la cortina en la mezcla unos 20 minutos.

- Lava la cortina de la ducha como lo harías de manera habitual, a mano o en la lavadora.

Ten en cuenta que si la mancha de moho es muy grande en la cortina de baño, puedes aplicar el limón directamente sobre la tela. Luego, solo tienes que esperar 30 minutos, frotar con un cepillo y enjuagar.

La cadena CNN consultó a un experto para que ese trozo de tela no se transforme en tu pesadilla. Manal Mohammed, profesora titular de microbiología médica en la Universidad de Westminster (Reino Unido), explicó dónde colgarle, por qué dejar que seque sola no alcanza, cómo y cada cuánto lavarlas y cómo hacer para que no se transforme en el foco infeccioso del hogar.

¿Puedo reutilizar una toalla después de un solo uso?

Reutilizar las toallas varias veces es mejor para el medio ambiente y probablemente no sea motivo de alarma. Pero en cuanto notes algún olor extraño, es definitivamente el momento de lavarla, ya que es un indicio de crecimiento de hongos y bacterias, dijo Mohammed.

¿Qué podemos hacer para mantener las toallas limpias?

Para empezar, no compartas las toallas siempre que sea posible. Las toallas que se comparten, como las de manos, deben sustituirse por una toalla limpia a diario. Si es posible, lave las toallas sin ningún otro artículo, o al menos no con artículos de alto riesgo como la ropa interior

El peligroso lugar de guardado

Dado que las toallas se guardan justo al lado de uno de los lugares más sucios de la casa, el inodoro, no debería ser una gran sorpresa que a veces lo que tiramos al inodoro acabe en nuestras toallas. Los coliformes, como la E. coli, pueden pasar a las toallas por este motivo.

Estas bacterias viven normalmente en nuestro tracto gastrointestinal y están asociadas a la materia fecal y pueden causar intoxicaciones alimentarias e infecciones del tracto urinario.

