Martina Portocarrero: artistas peruanos lamentan su muerte y le dedican emotivos mensajes

Artistas lamentan la muerte de Martina Portocarrero. (Foto: Difusión)

Martina Portocarrero falleció el última viernes 22 de abril en Suiza. La famosa cantante peruana no pudo superar el cáncer pulmonar que padecía desde el año pasado. Varios artistas al enterarse de la noticia no pudieron evitar mostrar su tristeza y le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

MAX CASTRO

El popular cantante Max Castro le rindió homenaje a Martina Portocarrero con un video que publicó en sus redes sociales. En dicha grabación se puede observar a ambos interpretando el tema Flor de Retama. “La maestra Martina se fue, pero su canto seguirá floreciendo por la eternidad”, escribió el músico.

JHON ANDÍA

Jhon Andía, el músico que se hizo conocido por interpretar el tema Flor de Retama en el concurso La Voz, en su edición del 2015, lamentó la muerte de la cantante folclórica y recordó los momentos que vivió al lado de ella luego de la presentación que compartieron.

“ Me llevo un recuerdo grato con tu persona, maestra. Me presentaba en un evento y al bajar del escenario me recibiste con los brazos abiertos para darme un abrazo diciéndome ‘ese es mi cholo, grande mi cholo lindo’ sin habernos conocido . Una gran intérprete, docente e investigadora de nuestra música que nos deja un gran legado. Descansa en paz, maestra”, escribió.

RIBER ORÉ

Riber Oré también se mostró bastante triste por la partida de Martina Portocarrero, por lo que compartió diferentes imágenes al lado de la artista ayacuchana. Una de las instantáneas eran de ellos juntos en su estudio de música.

“ Adiós, estimada Martina Portocarrero, quedan los mejores recuerdos de escenarios en Europa y el Perú que pude caminar a tu lado . Tu canto trasciende notoriamente en las nuevas generaciones de intérpretes”, indicó.

LULA VALDIVIA

La cantante peruana demostró que se encuentra devastada por la muerte de Martina Portocarrero. Ella hizo un breve repaso por la historia de la cantante ayacuchana, indicó que la intérprete de Flor de Retama siempre estuvo dispuesta contribuir con el desarrollo cultural del Perú.

“ Cuando muere un hijo del pueblo, el pueblo lo llora. Martina Portocarrero no solo le cantó al Perú profundo, Martina también levantó su voz para protestar por las injusticias sociales ”, sentenció.

MANUELCHA PRADA

El famoso guitarrista Manuelcha Prado manifestó su más profundo dolor por la partida de la cantante ayacuchana, destacando que su música despertó emociones en lo más profundo del Perú.

“Expresamos nuestro profundo pesar por la partida de Martina Portocarrero, gran intérprete del canto popular. Con una emoción social y política probada en infatigables jornadas en valles, punas y montañas de nuestro querido Perú, Martina despertó emociones profundas del pueblo a través de obras musicales sentidas y emblemáticas (…). ¡Honor a nuestra cantautora del pueblo!”.

