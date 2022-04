Libido en el Gran Teatro Nacional: la banda peruana lanzó un nuevo disco grabado en vivo

El nuevo disco del grupo se titula "Libido Acústico en el Gran Teatro Nacional". (Difusión)

“Libido Acústico en el Gran Teatro Nacional” consiste en el primer volumen que lanzará el grupo nacional de su presentación en el uno de los escenarios artísticos más importantes del Perú. Sobre las tablas, Salim Vera y Manolo Hidalgo –dos de los integrantes originales– deslumbraron al público interpretando sus más grandes éxitos en un espectáculo de primer nivel en el que estuvieron acompañados de otros artistas invitados.

“Creemos que es nuestro mejor disco acústico en vivo por su calidad, repertorio y el trabajo que involucró su realización. Además, sentimos que hemos evolucionado como músicos, como banda, nuestro sonido es otro y cuidamos todos los detalles para que todo sea perfecto”, indicó Hidalgo, quien es guitarrista y compositor de la banda peruana desde que se formó en 1996.

Imágenes de la presentación de Libido en el Gran Teatro Nacional. (Difusión)

Por su parte, el vocalista añadió que cumplió una de sus más grandes metas. “Presentarnos en el Gran Teatro Nacional fue una realización personal y grupal por todo lo que representó tocar en ese lugar”, confesó Vera. No cabe duda que, este fue un logro sin igual para la agrupación de rock que ya tiene más de dos décadas haciendo giras y lanzado material musical (álbumes, sencillos y EPs).

El disco grabado en vivo de Libido se dividirá en dos volúmenes de 10 canciones cada uno y el primero de ellos, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El álbum contiene canciones de todas las etapas de la banda como “Frágil”, “Mal tiempo”, “Mabel”, “Estoy tan gris”, “Tan suave”, “Esther fe”, “Hembra”, “Como estás”, “Tu rostro” y “En esta habitación”.

Imágenes de la presentación de Libido en el Gran Teatro Nacional. (Difusión)

La presentación acústica del grupo se llevó a cabo el 29 de febrero de 2019, y contó con la participación de Hugo Ortiz (batería), Lucho Benzaquen (guitarra rítmica), Juan Pablo del Águila (bajo), Bea Mar (coros), Henry Ueunten (teclados), Gerardo Lama (percusión) y un cuarteto de cuerdas dirigido por Renzo Ángeles Small. Consiste en uno de los más grandes conciertos que dieron antes de la pandemia de COVID-19, por la cual inicialmente se paralizaron los shows artísticos y las giras a nivel nacional de músicos peruanos y de otras partes del mundo.

Libido, uno de los exponentes del rock peruano

A mediados de los noventa, Libido nació bajo la formación original de Salim Vera (guitarra rítmica, vocalista), Manolo Hidalgo (guitarra principal o primera guitarra), Toño Jáuregui (bajo, coros) y Jeffry Fischman (batería). En sus comienzos, la asociación de estos músicos se vio muy influenciada por el género grunge que se encontraba en auge en esa época, pero con el paso de los años, han ido experimentado en diferentes vertientes musicales sin alejarse de la vena principal que los caracteriza, el rock.

Desde 1998 hasta la actualidad, lanzaron los álbumes de estudio Libido, Hembra, Pop*Porn, Lo último que hablé ayer, Un día nuevo, Un día nuevo en Londres, Rarezas, entre otros más. Fueron reconocidos a nivel internacional por los premios MTV, discos platino y de oro, y han tocado en diversas partes del país. Asimismo, han participado en grandes festivales como el Acustirock, Festival Vivo x el Rock, Villa Salva Rock y más espectáculos dedicados al género del rock.

Salim Vera y Manolo Hidalgo, miembros originales de la banda, tocaron sus mejores éxitos en esta presentación. (Difusión)

En los últimos años, Salim Vera ha tanteado la posibilidad de reunirse con los miembros originales de Libido. “De hecho, ninguno de nosotros, ni Jeffrey, ni Manolo, ni yo estamos cerrados a en un futuro hacer un reencuentro con Toño, como los originales. No estamos cerrados para nada, sin embargo, aquí lo único que estamos pidiendo es que lo maneje un tercero que nosotros no tengamos ninguna injerencia”, aseguró el cantante durante una entrevista con Radio Oxígeno a mediados de 2020. Por lo pronto, ese reencuentro aún no se ha concretado.

