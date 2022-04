Diego Enríquez, figura de Binacional: “Estoy demostrando que un arquero joven puede atajar en un equipo profesional” | Foto: Paolo Vallejo

En su casa, el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca, Binacional, consiguió una victoria frente a C. Mannucci por la fecha 11 del torneo Perú - Liga 1 Betsson 2022. Los goles del partido para el local los anotaron Jacson Pita (17′ 1T) y Víctor Cedrón (36′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo José Rivera (11′ 2T).

Con este resultado, Binacional se convirtió en el nuevo líder sumando 22 puntos y ahora el próximo fin de semana visitará a Sporting Cristal por la fecha 12 de la Liga 1.

Una de las figuras del elenco de Wilmar Valencia es Diego Enríquez (Abancay, 2002) es el arquero revelación de la Liga 1 Betsson. Y es que, debido a sus grandes atajadas, se ganó el titularato en Binacional y ha sido clave en el buen momento del ‘Poderoso del Sur’.

Infobae lo llamó a Diego Enríquez tras el triunfo ante Carlos A. Mannucci y nos contó un poco sobre la clave del buen momento de Binacional y sus objetivos para esta temporada.

Felicidades por el año con Binacional, hoy en la punta tras ganar a Mannucci, ¿cuál es la clave?

Fue un partido difícil, ahora, los equipos que van a Juliaca plantean un tema defensivo, y bueno se nos hace un poco más complicado, la clave sería la paciencia del equipo que llega poco a poco al ataque para tener las oportunidades y ayer se dio dos goles y gracias a Dios pudimos ganar. Muy contento por eso

¿Cómo toman ahora que son líderes y qué hacer para repetir la campaña del 2019?

Tranquilidad, paso a paso, creo que el campeonato es largo, ahora descansamos líderes ganando a Mannucci. También, toca esperar el resultado de Sport Huancayo. Tenemos que ir paso a paso, es un campeonato largo y contamos con un gran equipo para pelear el torneo Apertura, Clausura y el Campeonato Nacional y estamos trabajando para ello.

Tú siendo tan joven en un puesto que no hay rotación, ¿cómo tomas la oportunidad del profesor Wilmar Valencia?

Siempre hay ese pensamiento, que el arquero tiene que ser mayor para ser titular. Yo estoy demostrando que un arquero joven puede dar la talla para atajar en un equipo profesional. Muy contento y agradecido por la confianza del profesor Wilmar, que desde el primer partido me dijo que haga lo que hacía en los entrenamientos. Él me da todo el respaldo y que siga así. Mis objetivos personales son seguir teniendo continuidad en Binacional y poder salir campeón es el objetivo grupal. Estamos trabajando fuerte para ello y estamos muy contentos de como va el equipo.

Aún perteneces a Sporting Cristal, ¿imagino que en algún momento te gustaría volver?

Sí, yo pertenezco a Sporting Cristal, tengo contrato hasta 2024 y estoy a préstamo en todo el año en Binacional. En un futuro sería bonito tapar ahí, pero ahora estoy enfocado en Binacional al cien por ciento, trabajando fuerte para seguir siendo uno de los arqueros revelación y a seguir trabajando para quedarnos con el campeonato.

¿A quién admiras como arquero?

El arquero que siempre sigo es Ederson, el brasileño. Creo que su juego es muy similar al mío. Siempre lo veo los fines de semana para copiar las buenas cosas que hace y siempre es un referente para mí.

¿Cómo haces con la universidad tenía entendido que estudiabas Derecho en la de Universidad de Lima?

Las clases hay algunas que son virtuales y la universidad me apoya. Pienso que estoy yendo poco a poco en la carrera, puesto que, me encuentro en el quinto ciclo, casi la mitad de toda la profesión y vamos poco a poco llevando de la mano el estudio y fútbol.

¿Anhelas llegar a la selección y se han contactado contigo?

Sí, claro, vengo trabajando para llegar a la selección mayor. He estado en todas las selecciones menores y sería un gran sueño estar en la absoluta. Todavía no he tenido contigo, pero sí, sigo en este nivel y esforzando al máximo, creo que puede llegar el llamado. Solo queda seguir trabajando con humildad y ojalá que sea pronto, ya que es el sueño que tengo de niño.

