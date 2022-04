Alessandro Burlamaqui habla de su presente en el Valencia Mestalla y su deseo de llegar a la selección peruana | ENTREVISTA

Alessandro Burlamaqui se confesó con Infobae tras ganar su primer título con Valencia Mestalla | Foto: Prensa Valencia

Han pasado algunos días desde que el volante peruano Alessandro Burlamaqui se consagrará campeón con el Valencia Mestalla del Grupo Vl de la Tercera División de España. De esta manera logró el ascenso a la Segunda RFEF.

El joven de 20 años llegó a Valencia en julio del 2021 y tuvo la oportunidad de participar en encuentros amistosos ante Levante, AC Milán, Brentford, entre otros, durante la pretemporada. Luego, apareció en banca en algunos partidos de LaLiga; sin embargo, no debutó de manera oficial en el torneo español.

En conversación con Infobae, Burlamaqui habló sobre su primer año con Valencia Mestalla tras ganar el título, la selección peruana y la importancia de los estudios a la par de su carrera como futbolista.

El Mestalla Valencia logró salir campeón, ¿cómo te sientes por lograr el objetivo a falta de dos fechas de que termine el torneo?

Muy contento, sobre todo por poder estar en este gran club, una institución como el Valencia, que tiene tanta historia detrás. Y también contento por el ascenso y el año que hemos hecho. La verdad que estoy feliz.

¿Qué tal la experiencia de ser dirigido por Miguel Ángulo, ex jugador y referente del Valencia?

Siempre es bonito tener de entrenador a alguien que ha jugado en Primera División y que es un histórico en el club. La verdad que eso nos ayuda para que sepamos lo que tenemos que hacer en el campo. Con sus indicaciones nos hace mejorar. Sobre todo incide en el tema con y sin balón, que es muy relevante.

¿Qué indicaciones te daba el profesor Miguel Ángulo las veces que jugaste en el Mestalla?

Me decía que disfrute al máximo y dé el máximo nivel para el equipo porque eso es lo más importante. Incidir en todo lo que hemos hecho en los entrenamientos, realizarlos en los partidos y un poco eso. Me pedía que llegue más al área e intentar patear, fijar jugadores, encarar y luego con balón ejercer una buena presión e intentar orientarlo, y si puedo robar siempre intentar dar un paso hacia adelante.

¿Qué diferencia encuentras entre la División Juvenil y la Tercera División RFEF?

Es una liga distinta, sobre todo porque la gente es amateur, tiene más experiencia y al final es otro fútbol. Un fútbol más físico, de contacto, que al final nosotros hemos sido superiores porque somos técnicamente mejores, al igual que como grupo somos mejores. Pero nos costaron muchos partidos porque había rivales buenos con balón y físicamente eran buenos, sin embargo, al final salimos airosos.

Alessandro Burlamaqui charló en exclusiva con infobae

Al escucharte se te nota más maduro...

Año a año intentamos siempre mejorar, estar en la mejor versión posible. Este año ha sido de aprendizaje, de mejora y la verdad que año a año me siento mejor, me siento con más confianza y ganas de mostrar, que la gente vea que todo esfuerzo tiene una recompensa.

En estos dos partidos por disputar en la Tercera División RFEF, ¿la consigna es ganar lo que resta?

Somos el Valencia y tenemos que dar la mejor imagen posible afrontando estos dos partidos como si fueran otra final. Siempre vamos a ir por la victoria.

Luego de estos dos partidos, ¿entrenarás con el primer equipo?

Ahora, en estos momentos, estoy entrenando con mi equipo que es el filial y seguiré entrenando con ellos.

BURLAMAQUI ENTRENAMIENTO VCF

¿Qué crees que debes mejorar para ser un futbolista de élite?

Seguir mejorando todo. Creo que no me quiero poner ningún límite y quiero dar mi mejor versión y mejorar en lo que se pueda en general.

¿En qué posición te ubica el profesor Miguel Ángulo?

De ‘8′. Yo he jugado toda mi vida de ‘6′, no tengo ningún problema de jugar de ‘6′, pero en este caso, me ha tocado jugar de ‘8′ y tengo que hacerlo de la mejor forma

EXPERIENCIA CON EL PRIMER EQUIPO

Tuviste la oportunidad de jugar algunos partidos con el Valencia y también de salir en la lista de convocados, ¿qué tal esa experiencia?

Para mí es un orgullo poder estar ahí. Es algo que siempre soñé desde pequeño, estar rodeado de grandísimos jugadores, los mejores. En esa etapa lo que quería era aprender, disfrutar y siempre ayudando.

Jugaste ante el Milán y no cualquiera tiene esa oportunidad. ¿Cómo te sentiste?

Sí, fue un partido muy bonito, que siempre va a quedar en mi memoria, un partido que disfruté muchísimo como si fuera un niño pequeño. Siempre será un bonito recuerdo en mi memoria.

¿Cambiaste camiseta con algún jugador del AC Milán?

No, yo me quedé con esa camiseta porque para mí es algo muy especial, bonito y quería quedármelo como recuerdo porque era mi primer partido como titular en Mestalla delante de toda mi familia, mis amigos y era un recuerdo que me quería preservar para mí.

Las veces que estuviste con el primer equipo del Valencia, el profesor José Bordalás conversó contigo, ¿cuéntanos cómo eran los trabajos?

Siempre que hemos subido, la gente que estaba en el primer equipo es súper agradable y amable. Son muy buenas personas, todos y quieren ayudar a la gente que viene de la filial o del juvenil. Es un gran entrenador que siempre nos da indicaciones para poder mejorar. Haciendo énfasis a que seamos mejores personas.

¿Qué objetivos tienes en lo que resta de tu vínculo con el Valencia Mestalla?

Intentar aprovechar las oportunidades cuando esté en el primer equipo. Intentar demostrar y que digan que yo también puedo estar ahí, pero eso es trabajo, constancia y llegará poco a poco. Cada temporada quiero mejorar y cuando llegue el momento, aprovecharlo.

SELECCIÓN PERUANA

En Perú hubo mucha expectativa de verte con la selección peruana Sub-20, pero por el COVID-19 se suspendió el Sudamericano, ¿Se han comunicado contigo?

Siempre he dicho que para mí es un honor y un placer vestir la blanquirroja. Debido al tema del COVID-19, no me tocaría jugar el torneo Sub-20, que para mí es una pena enorme porque se me quedó la espina del torneo Sub-17, que todo el mundo sabe como acabó [quedaron fuera de la clasificación al Mundial por diferencia de goles en el 2019]. Sin embargo, estoy a disposición de la selección, para mí es lo más bonito y gratificante que hay, y siempre estaré disponible para vestir esos colores.

Cuando me llegue la oportunidad, si me llega, todo depende de mí, de seguir trabajando y estar listo para el momento.

¿Qué le dirías a la gente de Perú que siempre está a la expectativa de tus logros?

Agradezco a toda esa gente que me apoya y sigue. Eso me ayuda a seguir adelante y esforzarme. Decirles que cuando llegue la oportunidad de volver a vestir la blanquirroja, que sepan que yo lo daré todo por ella y vamos a pasar muy buenos momentos.

SU FACETA DE ESTUDIANTE

¿Ya acabaste el colegio?

Todavía sigo estudiando, me queda mes y medio de bachillerato (etapa preuniversitaria), estoy haciendo todos los trabajos y exámenes que tengo. Pienso que es muy importante el estudio y se le debe dar la importancia correspondiente.

Tus compañeros y profesores, ¿qué te dicen cuando se enteran que eres futbolista del Valencia?

Se alegran mucho, me felicitaron y ellos entienden que debido a esta situación que tengo, a veces se me hace complicado llevar a la par el tema de los estudios. Pero yo siempre intento ser responsable, hacer todos los trabajos y exámenes que estén disponibles y llegar a la hora para la entrega.

¿Estudiarás una carrera profesional a la par de tu trabajo con Valencia Mestalla?

Tengo pensado entrar a una carrera y poder hacerla a la par con el fútbol. Todavía estoy intentando ver qué quiero estudiar. Aún no lo tengo muy claro, debo ponerme a escoger. Creo que iré por una carrera de letras (risas), sobre todo por los tiempos.

