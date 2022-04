Aníbal Torres y las veces que ha mencionado a Hitler como ejemplo en sus discursos

Aníbal Torres ha mencionado a Hitler en más de una oportunidad. | Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tiene entre sus referentes recurrentes, en sus discursos, al dictador y genocida nazi Adolf Hitler, a quién ha citado en más de una oportunidad de forma polémica al ponerlo como ejemplo de un personaje de la historia que tuvo una buena gestión cuando construyó autopistas y otras vías de comunicación en Alemania, las cuales luego servirían para preparar a ese país a iniciar la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó millones de muertes.

Ni la ola de críticas de diversas organizaciones han hecho que el premier cese en su intención de demostrar que no está equivocado cuando dice que Adolf Hitler también “hizo obras buenas”. Pese a que, por ejemplo, la embajada de Alemania en Lima respondió a sus declaraciones señalando que ese personaje no es “referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”. De igual forma, la embajada de Israel rechazó que Torres haya usado a Hitler y Benito Mussolini, a quien también ha mencionado, como referentes de “ejemplo de prosperidad”. “Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso”, resaltaron desde la institución israelí.

Cabe señalar que, antes de decir que Adolf Hitler fue alguien que “también hizo obras buenas”, ya en marzo de este año, el presidente del Consejo de Ministros, también habló del genocida Alemán al compararlo con Alberto Fujimori para mostrarse en contra del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la liberación del expresidente.

“Hay que reconocerle sus buenas obras, pero yo les pongo como ejemplo: ¿en Alemania no fue Adolf Hitler el que lo convirtió en potencia mundial? Fue él, pero fue condenado, no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga -judicialmente- por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras”, mencionó entonces.

Pero el comentario que generó la ola de críticas fue el que realizó el 7 de abril, en su participación en el Consejo de Ministros Descentralizado, en Huancayo.

“En una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos y lo convirtió en la primera potencia económica del mundo”, mencionó.

Las reacciones en contra de las declaraciones del premier aparecieron de inmediato. El filósofo y conductor de radio Fernando Carvallo, criticó la versión de Torres y explicó que no es exacta, ya que, según señaló, quien propuso la construcción de varias autopistas fue Konrad Adenauer, quien por entonces era alcalde de Colonia (1917-1933). Además, añadió que Hitler luego propuso hacer más carreteras para prepararse para la Segunda Guerra Mundial.

EVITA HABLAR DE DEL TEMA

Tras los cuestionamientos y pese a Aníbal Torres trató de explicar que su intención no era halagar al genocida alemán. El titular de la PCM evitó hablar del tema para no generar más polémicas. En una corta entrevista que dio al medio Epicentro, Torres calificó como una “malcriadez” que le pregunten por sus declaraciones sobre Hitler.

“Yo lo que he dicho es que el más malvado de los tribunales podía hacer obras buenas, quién puede negar, solamente ustedes, que Hitler llenó de vías de comunicación Alemania. Yo, al siguiente día, puse el ejemplo de otro malvado como es el caso de Fujimori, por los crímenes que cometió. (...) Pueden hacer obras buenas, ¿entonces diríamos que Fujimori no hizo ninguna obra buena?”, dijo.

“Yo hablé las cosas como son. Ustedes que se dan de intelectuales qué saben de esas cosas. Yo lo que he dicho es que no hay hombre absolutamente malo ni hombre absolutamente bueno. Es muy difícil que lo pueda entender ustedes”, agregó antes de colgar la llamada.

“HITLER” OTRA VEZ

Cuando ya parecía que el tema “Hitler” se había terminado, el presidente del Consejo de Ministros lo volvió a mencionar el 18 de abril, durante su participación en reunión de coordinación para la atención de la problemática de la región Cusco.

“Puse como ejemplo el caso de Adolf Hitler, que llenó de vías de comunicación a Alemania. Y la ignorancia en el Perú se fue a negar eso, a decir que yo he halagado a Adolf Hitler. Entonces les dejé hablar un par de días”, indicó.

“El que yo diga que no existe ser humano absolutamente bueno o absolutamente malo, que el más malvado puede también hacer obras buenas, no quiere decir que esté exaltando al malvado. Porque en esa misma conferencia también dije que a esas personas se les juzga por las obras malas”, argumentó.

