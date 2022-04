Vania Bludau hace aclaración sobre el fin de su relación con Mario Irivarren: ‘’No estoy despechada‘’

Vania Bludau con con Amoe y fuego sobre su ruptura con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

Luego de las últimas declaraciones que tuvo Mario Irivarren sobre la ruptura de su relación con Vania Bludau, la modelo no se quedó callada y utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema, indicando que fue ella la que tomó la decisión de terminar su romance.

De acuerdo a sus propias palabras, el fin de la relación no se dio de mutuo acuerdo, por lo que pidió que dejen de comentar sobre el tema si es que no tienen conocimiento sobre lo que pasó durante estos meses que estuvieron juntos.

“ Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porque que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación . Sí! me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, dijo la influencer en su popular red social.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la modelo en su comunicado, ella también informó que a diferencia de su expareja, ella no se va a sentar en ningún programa de televisión para hablar sobre lo que sucedió en su relación con Mario Irivarren.

“Tema aparte que yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000% ”, indicó.

En otro momento Vania Bludau se refirió a las criticas que viene recibiendo en las redes sociales por enviarle indirectas al exchico reality, indicando que ahora se encuentra pasando tiempo con personas reales. La modelo señaló que ella no se encuentra despechada y menos tiene la intención de regresar con Mario.

“ Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que si tuvieran cocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor ”, indicó la exchica reality, dejando entrever que su expareja fue el que falló en la relación.

Para finalizar, la modelo confirmó que en estos momento se encuentra llevando terapia psicológica, con el objetivo de que no le vuelva a suceder lo que vivió al lado de Mario Irivarren en los últimos meses.

“Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos. Solo tengan por seguro que de mi parte no envío indirectas a nadie, ya que bastante directa soy, pero en esta oportunidad optaré por el silencio ”, concluyó.

