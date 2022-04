Niño de 9 años es el terror de Huacho: Ha robado mil soles y registra siete denuncias en su contra

Desde Huacho, reportan constantes robos por parte del pequeño ladrón.

Desde Huacho denunciaron públicamente a un singular ladrón que mantiene en vilo a toda la ciudad. El amigo de lo ajeno tiene apenas 9 años, pero demasiada experiencia en su rubro, ya que, a su corta edad, registra siete denuncias en su contra por hurto.

El caso del pequeño asaltante fue revelado en señal abierta por el conductor de Exitosa Noticias, de la provincia de Huaura, David Flores, quien también informó que el menor ya ha sido detenido hasta en tres oportunidades por la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo al periodista en mención, el niño fue capturado infraganti mientras intentaba entrar a robar a una casa ubicada en la segunda etapa del sector de San Bartolomé, en el distrito de Santa María. Incluso, en una ocasión se llevó una cartera con mil soles en su interior.

Siguiendo con su historial delictivo, el medio de noticias sostuvo que accedió a un vídeo en donde se observa al menor escabulléndose a un auto. Según relató Flores, el malhechor tenía como propósito sustraer objetos de valor que se encontraban dentro de la unidad móvil.

“A esa criatura en ese video se le ve la habilidad que tiene para meterse en un vehículo. Era la tercera vez detenido por la PNP y tiene siete denuncias. Ingresó a una vivienda y se llevó una cartera con mil soles”, narró el conductor.

La estrategia del menor sería la siguiente: El infante camina mientras patea un balón. En un descuido, ingresa sin autorización a cualquier inmueble. Si es que el dueño de la propiedad se percata de su presencia y le reclama por haberse escabullido, el niño se justifica diciendo que su balón había caído en su domicilio y que solo intentaba recuperarlo. “Pero ya tiene la cartera y cosas de valor”, explicó David Flores.

El actuar del pequeño ladrón no significa problemas para sus padres, quienes no tomas con seriedad su accionar ya que, al ser menor de edad, no puede ser juzgado como un delincuente. Esta es la razón por la que el periodista difundió la situación del pequeño, puesto que considera que estas acciones podrían prolongarse y volverse un estilo de vida.

“Acá hay algo serio. Si es llevado a una dependencia policial, la entrega del menor es a un adulto, un apoderado, su papá o mamá. Pero pareciera que ellos lo toman a juego. Las denuncias están dadas y creo que, si dejamos pasar esta situación, se pondrá peor”, detalló.

Por último, refirió que en Huaura carecen de instituciones que cautelen y protejan los derechos de los menores de edad. “Me imagino que el niño no sabe ni lo que hacer, alguien le está mandando [a robar] pero es lo que está moviendo a la provincia con esta información de un menor haciendo de las suyas en diferentes lugares”, enfatizó.

PIDEN AYUDA AL MINISTERIO PÚBLICO

El coronel PNP Matías Bustamante Ramos informó que el niño fue derivado a la Beneficencia Pública de Huacho e hizo un llamado al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto, pues el menor está en estado de abandono.

“Es preocupante porque tiene 9 años y a su corta edad ya tiene varias infracciones a la ley penal. Se ha hecho un llamado a sus padres y en otras oportunidades fue entregado a su madre, pero ha vuelto a cometer delitos”, dijo Bustamante a Panamericana Tv.

La Policía Nacional del Perú lo ha capturado hasta en tres oportunidades, pero registra siete denuncias en su contra por hurto.

