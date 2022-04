Aníbal Torres advirtió que hay un plan para dar un golpe de Estado militar en el Perú

Aníbal Torres sostiene que se está tramando un golpe de Estado de militares | VIDEO: Canal N

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que existe un plan para ‘descabezar’ al Ejecutivo y que se estaría preparando un Golpe de Estado militar para poner en el poder a “la señora que perdió las elecciones”, en clara referencia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Torres sostuvo que “permanentemente están obstaculizando al Ejecutivo, que de alguna forma quieren descabezar, para no dejarlo trabajar y eso no es correcto. Ahora están muy incentivados por el proyecto de ley que hemos presentado para prohibir los monopolios, oligopolios, posiciones dominantes, ni los acaparamientos y las especulaciones”.

“Estamos realmente afectando los derechos de estas personas que practican esta economía que perjudica a las grandes mayorías, a la población más pobre y entonces persiste en sus deseos haciendo intervenir a la iglesia para aprovecharse de una frase popular para desvirtuarla y seguir condenando al Ejecutivo, enfrentarlo y buscando una causa más para la vacancia presidencial”, señaló el premier refiriéndose a las críticas que ha recibido por tildar de ‘miserable’ a Monseñor Barreto

“Tengo que advertirles que el plan no termina allí, el plan va a avanzar hasta lograr que algún o algunos altos miembros militares se pronuncien en el mismo sentido para dar el golpe de estado. Ya el defensor del pueblo expresó quién debe ser la próxima presidenta, la señora que perdió las elecciones”, advirtió Aníbal Torres en el Cusco donde se desarrolla el VI Consejo de Ministros Descentralizado.

Al inicio de su discurso aseguró que “un sector de nuestra población, pequeña pero con mucho poder económico, no reconoce ni reconoció hasta este momento el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones. No reconoce la voluntad popular y desde el primer día que asumió el poder se está buscando el golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, el juicio constitucional y la renuncia presidencial, pero no lo lograron”.

Indicó que “en el Congreso quisieron hacerlo mediante la vacancia y lo volvieron a solicitar y tampoco lo han logrado. Ahora es el juicio de acusación constitucional. No paran en ese propósito de destruir a la democracia y los gobiernos locales, regionales y las autoridades que están aquí condenan el golpe de Estado”.

También se refirió a la marcha del pasado 5 de abril donde se dieron saqueos e ingresos ilegales al Poder Judicial y otros establecimientos públicos. “Fracasaron en ese mecanismo, fueron a las calles y les permitimos que hagan su reunión libremente y quisieron terminar por destruir la ciudad. No lo pueden volver a hacer en la misma magnitud”.

“Invoco a las fuerzas políticas, a las autoridades distrtiles, provinciales, regionales para ponernos de acuerdo y defender la democracia, la estabilidad del gobierno”, mencionó .

Señaló que el Congreso y el presidente de la República fueron elegidos 5 años y que deben cumplir con lo estipulado en la Constitución porque “de esa forma es posible lograr la estabilidad política para poder atender las muchísimas necesidades que tiene nuestra población que no son de ayer, sino de muchas décadas atrás y otras que vienen desde hace ya 200 años de vida republicana. Este tiene que ser nuestro objetivo y no el objetivo vacancia”.

Invocó a los parlamentarios para que dejen de lado “su persistente tarea de la vacancia presidencial” y que la prensa debe “aprender” a escuchar al pueblo y tiene que transmitir en Lima lo que el pueblo está manifestando con todo derecho. “Hay que respetar a la voluntad popular. Todos sin discriminación alguna”