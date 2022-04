Jorge Montoya advierte al presidente Pedro Castillo: “Si renuncia, se irá preso”

Jorge Montoya. Foto: @Alm_Montoya

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, utilizó su cuenta de Twitter para darle un mensaje al presidente de la república, Pedro Castillo. Según el congresista, si el mandatario renuncia a su cargo, terminará tras las rejas.

Aunque Montoya Manrique no explicó los delitos por los que Castillo Terrones se iría preso al dejar de ser jefe de Estado, en el tuit donde le advierte sobre su futuro también se refirió a la crisis que se vive en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, ante el bloqueo de la zona minera de Cuajone por los comuneros.

“¡El presidente lo sabe! Si renuncia al cargo, se irá preso. No hay soluciones en Cuajone, el gobierno mira sentado desde su escritorio, significa que quiere que reviente el tema para que después entre en una acción brusca, completa y estatice”, comentó en redes sociales.

Tuit de Jorge Montoya.

Horas antes, el parlamentario de la bancada celeste declaró a Canal N que se debe hallar la manera en que el presidente, y compañía, se vayan al considerar que no dan para más. Para ello, pidió a las fuerzas políticas opositoras que se unan para hacer frente al Ejecutivo.

“No hacen nada, sobre el paro de los transportistas no hacen nada para evitarlo, no les interesa, lo mismo pasa con el sector minero, Cuajone ya llegó al límite, y que no les extrañe que este Gobierno quiera estatizar la minería. Este gobierno no da más y hay que ver la forma en la que se vaya”, manifestó.

CORTINA DE HUMO

Al respecto de los comentarios del presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, en las que llama “miserable” al cardenal Pedro Barreto, Montoya Manrique consideró que se trata de una “cortina de humo” para cambiar el foco de la atención público.

“Al premier lo usan como un elemento distractivo, es una cortina de humo permanente, no tiene nombre lo que dijo [al cardenal Barreto], hemos trabajado la interpelación del primer ministro, hemos pedido que nos dé copia de las actas del Consejo de Ministros hace semanas y no cumplen con entregarlas”, agregó.

Cabe resaltar que el primer ministro intentó justificar sus palabras hacia el cardenal. En conferencia de prensa, Torres explicó que “es un dicho popular” decirle “miserable” a una persona cuyo nombre no puedes recordar.

“Fue una entrevista que me hicieron al respecto. No recordé el nombre del cardenal, entonces dije eso sobre ‘qué tan miserable puede ser esta persona que ni de su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utilizar, también en Lima”, alegó.

“Eso ha sido. No buscaba ofender. Yo también he hablado con el Cardenal en días anteriores, nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el poder ejecutivo, ni tampoco en favor de las clases más olvidadas. Esta situación me preocupa”, continuó su defensa.

“SOLO ESTÁ DE GOLPISTAS”

También a través de Twitter, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que el vocero de Renovación Popular “no tiene otra iniciativa de trabajo en el Congreso” y que “solo está de golpista”, en referencia al tuit del parlamentario en donde pide ayuda a sus colegas en el Congreso para “ver la forma en la que (el Gobierno) se vaya”.

“Sería bueno que redacte un proyecto de ley, fiscalice o represente a sus electores, pero que haga algo, esa obsesión con el golpe es cansado y no lleva a nada productivo”, escribió desde sus redes sociales.

