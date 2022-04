Fiscalía ordenó 35 años de prisión para acusados de matar y descuartizar a dos jóvenes en un hostal

Los acusados de matar a dos personas en un hostal de San Martín de Porres se encuentran recluidos en el penal Ancón I. Foto: @CSJ_LN

El Ministerio Público pidió 35 años de prisión contra los ciudadanos de nacionalidad venezolana Alberto Perozo Borja, alias ‘Guasón’, y Angelbert Alejandro Díaz Colina, alias ‘Alejandro Tarra’, por el asesinato y descuartizamiento de Jafet Caleb Torrico y Rubén Matamoros Delgado, en un hostal en el distrito de San Martín de Porres, en 2019.

La disposición fue requerida por el fiscal Luis Chauca, que acusó a los dos presuntos asesinos con los delitos de de homicidio calificado y banda criminal; y una reparación civil de S/ 60 000 a favor de los deudos de las víctimas.

El letrado también pidió que deporten a los acusados cuando cumplan la condena que la ley peruana les imponga.

La acusación penal fue formalizada por el fiscal ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte el jueves 21, día del juicio oral contra los ciudadanos venezolanos, quienes se encuentran con prisión preventiva en Ancón I debido a este caso.

Para los otros involucrados en el crimen, se declaró reo contumaz (prófugo de la justicia) a Jhonatan Jesús Donayre Semprún, quien se encuentra con orden de captura a nivel nacional; y Freddy Xavier Sulbaran, alias ‘Machelo’, que se encuentra en un proceso de extradición desde Colombia.

Durante el juicio, los familiares de Jafet Caleb Torrico se constituyeron como actor civil y solicitaron ante el tribunal la suma de 2 millones 140 mil soles por concepto de reparación civil.

Tras el asesinato en 2019, se clausuraron varios comercios de la zona dirigidos por ciudadanos venezolanos. Foto: Andina

EL CASO

El lunes 9 de setiembre de 2019 se encontraron los restos descuartizados de Jafet Caleb Torrico y Rubén Matamoros Delgado en diferentes distritos de Lima Metropolitana como San Martín de Porres y el Rímac, los cuales habían sido envueltos en sábanas del hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

Perozo Borja y Díaz Colina fueron capturados una semana después en Tumbes y en San Martín de Porres, respectivamente. El primero contó a la Policía Nacional del Perú (PNP) su participación en el crimen y explicó que todo había sido debido a una deuda de venta de drogas.

“A mí me contrató ‘Machelo’, a él fue quien conocí yo, para sacar los cuerpos de arriba meterlos en el taxi y ya. Después me dio marihuana para vender. Nosotros llevamos los cuerpos a Fiori (a los otros) los contrató Machelo, yo no los conocía”, dijo el también conocido como ‘Guasón’.

Contó que ‘Machelo’ le había dado a Matamoros Delgado 50 paquetes de S/10 cada uno para que venda, pero la víctima nunca dio el dinero. Acerca del asesinato de Caleb Torrico, mencionó que se dio porque era amigo del ciudadano venezolano.

“(El crimen se dio) por una droga porque nunca dieron la plata de la droga. Le dieron 50 paquetes de 10 y él nunca dijo nada de los paquetes. Lo que pasa que yo escuché que él era amigo del venezolano”, manifestó.

Después de dos semanas del hallazgo, la Policía Nacional del Perú confirmó la desarticulación de una organización criminal dedicada la venta de drogas y la prostitución en donde participaban al menos 12 ciudadanos venezolanos.

