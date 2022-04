Paro agrario: bloquean carretera Puno-Juliaca en protesta por el alza de precios y contaminación de ríos

Los agricultores también piden que se retire el paje en el distrito de Paucarcolla. | Foto: RPP Noticias (Captura)

Alrededor de 200 productores agrarios han tomado toda la vía que une a las ciudades de Puno y Juliaca reclamando por el alto costo de vida y el peaje que se ha ubicado en el distrito de Paucarcolla. Esta medida de fuerza ha provocado que decenas de vehículos de carga pesada queden varados en la vía. Los huelguistas piden además que se inicie la anunciada segunda reforma agraria del presidente Pedro Castillo.

La vía Puno-Juliaca es utilizada por comerciantes que se dirigen a Cusco o llegan desde Arequipa, por lo que el tránsito vehicular se ha congestionado formando largas filas de camiones, buses interprovinciales y autos particulares. Además, hay viajeros que al conocer del bloqueo de la carretera optaron por caminar hasta sus ciudades de origen, ya que los huelguistas no dejan transitar a ningún vehículo.

Se especifica que este bloqueo se ha registrado en toda la carretera, pero especialmente en la zona del peaje cerca al río Illpa, en Puno. Al lugar llegaron efectivos policiales para salvaguardar y evitar enfrentamientos.

Los manifestantes detallaron que este paro es de 48 horas. Además, no solo reclaman por el alza de precios, sino también por la contaminación de dos ríos valiosos en la región.

“Nosotros estamos acatando la huelga que se ha programado para las 48 horas por la (subida) del costo de vida que nos afecta a nuestros, los campesinos. También por la contaminación del río Ramis y el río Illpa”, explicó uno de los huelguistas.

“Esta huelga es acatada en los cinco distritos: Coata, Huata, Paucarcolla, Caracoto, Capachica”, agregó.

En cuanto al costo del peaje, el agricultor detalló que no producen una gran cantidad de alimentos, por lo que les parece que el costo que pagan para transportarse dentro de su misma región es excesivo y piden la remoción de la caseta, ubicada dentro del mismo distrito de Paucarcolla, dividiéndolo en sectores.

“Nosotros somos del campo, vivimos en el campo. No tenemos ningún beneficio, pagamos todo, y no producimos en gran cantidad. El peaje nos cobra: autos S/ 3.9. En camiones, por 100 metros, S/ 7.5, al retornar S/ 7.5. Son 15 soles y por dos viajes tenemos que pagar S/ 30 soles. No es posible que nos estén cobrando en nuestra puerta”, expresó indignado.

Los agricultores indicaron que la huelga no se levantará a menos que se de solución a sus tres reclamos: la contaminación de los ríos, el alto costo del peaje y el aumento en el costo de vida.

“Nosotros vamos a continuar. Tenemos que pedir que el peaje se vaya al lugar de origen donde le corresponde. De acuerdo al reglamento nacional, el peaje (debe estar) en Caracoto porque acá perjudica a mi pueblo”, expresó el mismo agricultor para RPP Noticias.

La mañana del 21 de abril se reportó la toma de la vía que conecta a las ciudades de Puno y Juliaca. | VIDEO: RPP Noticias

Sin embargo, esta no es la primera vez que la población de Puno toma la carretera que une Juliaca y Puno. El 5 de abril pasado, en Caracoto, se realizó una huelga reclamando que se reformule el proyecto de la vía que une ambas ciudades.

“Queremos que se retire el muro de contención, puentes bypassy peatonales; y también alumbrado público. Además estamos pidiendo que a los hermanos afectados (por la construcción de la vía) se les pague el 100%”, explicó Edgar Huancavilca, dirigente del distrito de Caracoto, a RPP Noticias.

