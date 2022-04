Uso de mascarillas ya no será obligatorio: ¿Desde cuándo rige esta medida?

| Foto: Agencia Andina

Este miércoles, durante el Consejo de Ministros, se anunció que las personas que se encuentren en espacios abiertos, podrán dejar de usar mascarillas, así lo afirmó el titular de la PCM, Aníbal Torres.

Esto quiere decir que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en las siguientes regiones: Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Ica y Áncash.

“Se está quitando la restricción de las mascarillas en los lugares públicos, en los departamentos que hayan pasado el 80% en su tercera dosis, en los cuales tenemos a Lima, Callao, Lima Provincia, Ica y Áncash. Van a poder usar mascarillas las personas que lo deseen”, precisó el ministro de Salud, Jorge López, tras la sesión del Consejo de Ministros.

Como se recuerda, este tema estaba sobre la mesa desde hace algunos días, luego que el Colegio Médico del Perú a través del decano Raúl Urquizo, dio detalles de la reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López Peña, en la que discutieron la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos.

“Justamente el ministro vino al colegio Médico con su equipo técnico. Nos hizo una información del estado de la pandemia, de las vacunas, etc. Es la segunda reunión que estamos teniendo con el ministro. Uno de los temas justamente fue las mascarillas. Se ha demostrado que en los cuadros del Minsa pocos departamentos han pasado el más del 80% inmunizados con segunda dosis y entre 50% a 60% de tercera dosis”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

El uso de mascarilla continuará siendo obligatorio en el Perú. | Foto: Agencia Andina

En ese contexto, Urquiza indicó que solo Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Áncash, Ica y otras pocas regiones tienen el 80% de su población vacunada con ambas dosis contra el coronavirus (COVID-19).

“El resto no llega al 80%, tenemos un grupo grande que no llega ni siquiera al 65%, tenemos Puno, Madre de Dios, Ucayali. Entonces el panorama es ese. Entonces en los sitios abiertos donde está el 80% (de la población con dos dosis) hemos planteado que sea piloto (eliminar el uso de mascarilla) para que no tengamos problemas Qué pasa si en las regiones donde no llega ni siquiera al 80% hay un brote. ¿Hay respuesta de servicios de salud, hay especialistas, hay equipos?”, indicó.

¿DESDE CUÁNDO DEJARÉ DE USAR LAS MASCARILLAS EN ESPACIOS ABIERTOS?

Durante el Consejo de Ministros, Aníbal Torres fue consultado sobre la medida de dejar el uso de las mascarillas en espacios abiertos. El premier indicó que esta tarde estaría saliendo la promulgación de la norma en el Diario El Peruano, si no es así será el día jueves o viernes.

“Sobre el uso facultativo de las mascarillas, si el decreto se publica hoy día por la tarde, entrara en vigencia a partir del día de mañana y si se publicará mañana a partir de el viernes, porque toda norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación”, indicó el premier Aníbal Torres.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN CONTRA DE ESTA MEDIDA

Esta mañana al conocerse de las intenciones del gobierno y del CMP de proponer dejar el uso de las mascarillas, la Defensoría del Pueblo se pronunció y aseguró que por precaución se debe seguir haciendo el máximo esfuerzo para evitar contagios y muertes por coronavirus durante los próximos meses.

“La precariedad de los servicios de salud y de otros, como el de la educación, nos obliga a priorizar el cuidado y la prudencia para afrontar el COVID-19. El Gobierno debe evitar decisiones que motiven el descuido de la ciudadanía ante una pandemia que sigue causando daños”, manifestó la Defensoría.

Además, recordaron que en nuestro país aún falta vacunar contra el coronavirus a millones de personas con la primera, segunda y tercera dosis. “La insuficiente inmunización obliga el uso de mascarillas para reforzar la protección de la población y de la salud pública”.

