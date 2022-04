Presidente de Cristal respecto a los fichajes: “es muy fácil pretender lo mejor, cuando no somos lo mejor”

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, dio a conocer su postura sobre los fichajes realizados por el club para la temporada 2022 y explicó los argumentos que se toman en cuenta para decidir sobre la conformación del plantel.

Para encarar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el club celeste decidió por los fichajes de Leandro Sosa, Fernando Pacheco, John Jairo Mosquera y Yoshimar Yotún, entre otros.

El máximo directivo del cuadro ‘cervecero’ analizó la realidad del fútbol peruano respecto a la región al ser consultado respecto a las incorporaciones y el presupuesto que se destina para tal fin.

“Hay que partir sobre la base de que estamos en nivel deportivo y económico relegados a nivel de Sudamérica. Entonces, todo se hace cuesta arriba. Es muy importante tener esa realidad presente porque es muy fácil pretender tener lo mejor, cuando a nivel región no somos lo mejor”, afirmó Raffo en declaraciones a al área de prensa de Cristal.

El presidente del club celeste ponderó los criterios de valoración para la contratación de futbolistas para el plantel profesional en concordancia con el comando técnico dirigido por Roberto Mosquera.

“Dentro de nuestra realidad tenemos una serie de opciones y tuvimos una serie de opciones para cada uno de los refuerzos que se establecieron en la planificación deportiva y finalmente se terminó decidiendo entre las opciones que teníamos por convencimiento y convicción, y no por un tema económico como muchos dicen. Porque se creía en el estilo, la forma y el aporte determinado que cierto futbolista le iba a dar a cierta zona del campo, al equipo, a la contribución no solo deportiva, si no con todo lo que hay detrás para el comando técnico y la dirección deportiva para mantener a un grupo muy saludable con un espíritu de colaboración entre todos”.

Además, el directivo de Cristal mencionó que es importante respetar los procesos de adaptación y los tiempos de acuerdo con el proyecto de la institución.

“En el fútbol como en cualquier otra industria no se puede prever todo. Hay una serie de situaciones que no están del todo previstas y puede haber distintos comportamientos. Lo vemos en los mejores equipos del mundo que por diversos motivos no hay una adecuada adaptación, si la hay se demora un poco más. Hay procesos y hay que saber respetar eso. En algunos casos hay mucho aprendizaje, porque no todo lo vamos a hacer de manera perfecta. Hay situaciones en las que te encuentras en una encrucijada o en una situación muy complicada de lidiar y tomas la mejor decisión en ese momento o dentro de las posibilidades del momento. Después a retrospectiva uno dice ‘pude haber hecho esto o lo otro’, pero en ese momento es muy difícil de prever porque luego vas a tener más información. Definitivamente algunas situaciones nos han servido mucho para poder tomar decisiones a futuro”, concluyó.

