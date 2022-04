Castración química a violadores: Políticos muestran su posición ante la aprobación del proyecto de ley

Diferentes congresistas y exministros se pronunciaron sobre la medida aprobada por el Ejecutivo. Foto: Composición.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre la castración química para violadores y enviará la autógrafa al Congreso de la República para su debate y, si llega a los votos, su promulgación. Esta iniciativa fue propuesta por el presidente Pedro Castillo a raíz de lo sucedido con la pequeña Damaris en Chiclayo.

Ante la propuesta anunciada por el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, diversos políticos peruanos expresaron sus opiniones en sus redes sociales y diferentes medios de comunicación.

José Cueto - Parlamentario de Renovación Popular

“Lo primero que le diría al señor Castillo es que lean y se informen. ¿Tú crees que una castración química va a hacer que ya no existan violadores? ¿O qué los violadores que están presos con esta ley se coloquen 4 inyecciones al año que no son baratas?; el INPE no tiene ni para alimentar bien a sus presos, ¿De dónde va a salir? (el dinero). No le voy a dar mi voto porque me parece populismo. El tema de violación a un menor no es físico, es mental ”, aseguró en una entrevista.

Susel Paredes - Parlamentaria del Partido Morado

“La castración química no sirve para nada, la violación sexual es un tema de poder sobre la víctima, no es un tema de deseo sexual. No se hace política usando el dolor de las víctimas”.

“La violación de menores tiene pena de cadena perpetua, pero eso no disuade, las denuncias crecen. La pena de muerte o la castración química no sólo NO tienen efecto, sino q son posteriores a la violación. En lugar de tanto populismo penal, hablemos de PREVENCIÓN y EDUCACIÓN”.

Rosangella Barbarán - Parlamentaria de Fuerza Popular

“Considero que esta es una medida populista, porque lo que necesitamos es resolver el problema de fondo, la castración química no va a resolver este tema, lo que va a resolverlo es que se cumpla con una sentencia justa, la cual tendría que ser la cadena perpetua donde el miserable no salga en 30 años. En ese momento estaremos hablando de justicia y no estaríamos tapando con un parche una situación. Exhorto al presidente que se presupuesta la unidad de fragancia para que nuestras víctimas tengan fragancia y que no esté distrayendo con temas tan minúsculos”, expresó a la prensa.

Mirtha Vásquez - Expresidenta del Consejo de Ministros

“La castración química no resuelve el problema de violencia sexual, solo desvía las obligaciones de prevención/justicia. Los estados de emergencia no solucionan conflictos, solo los complican. ¡El gobierno no puede usar la represión incumpliendo la gestión institucional de conflictos!”

Hernando Cevallos - Exministro de Salud

“Este apetito sexual (del violador) no es reducido en un 100%, sino que no pasa del 70%, entonces le va a quitar más (dinero) al estado. Si queremos ser más rígidos con los violadores, pongamos cadena perpetua sin reducción de la condena y cerrar cualquier beneficio carcelario”, afirmó a TV Perú.

Yonhy Lescano - Excandidato presidencial

“La castración química se aplica en varios países de Europa, Asia, varios Estados en EU y en América Latina. No se puede decir que no sirve, más si estamos en un país machista. Debe aprobarse penas diferentes porque sino seguirán las violaciones y daños a niños y no se hará nada”.

Rocio Silva Santiesteban - Exparlamentaria de Frente Amplio

“¿La castración química así planteada sería para delincuentes en cadena perpetua? ¿cuál es el sentido de esta norma?, ¿que no violen a los presos en la cárcel? ¡Dedíquense a la prevención! La prevención salva a las niñas #EducaciónSexual”.





